﻿Ausnahmsweise im Spätsommer: Neuer Termin für NDR 2-Plaza-Festival und N-Joy-Starshow

Das NDR 2-Plaza-Festival und die N-Joy-Starshow beenden 2023 die Open-Air-Saison in Hannover – statt sie zu eröffnen. Aufgrund logistischer und terminlicher Gründe finden die Freiluftkonzerte in diesem Jahr nicht wie sonst Ende Mai statt. Der neue Termin soll aber eine Ausnahme bleiben.

Hannover. Auf einen ungewohnten Termin müssen sich die Fans des beliebten Open-Air-Doppelpacks in Hannover einstellen. Statt Ende Mai werden die Künstlerinnen und Künstler die Expo-Plaza beim NDR-2-Plaza-Festival und der N-Joy-Starshow erst Anfang September zum Beben bringen. „Leider ließen sich die Termine Ende Mai aus verschiedenen Gründen nicht halten“, sagt Nico Röger, Geschäftsführer von Veranstalter Hannover Concerts.

Logistische und terminliche Engpässe führen dazu, dass das Plaza-Festival in diesem Jahr am Freitag, 8. September, und die Starshow tags drauf am Samstag, 9. September, stattfindet. Die Planungen das Programm betreffend laufen auf Hochtouren, die ersten Acts sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Ausnahme: September-Termine von Plaza-Festival und Starshow

Der ungewohnte Termin im Spätsommer werde aber eine Ausnahme bleiben, betont Röger. Schon 2024 sollen die Open-Air-Events in den Mai zurückkehren. „Haben wir sonst mit dem Plaza-Festival und der Starshow die Saison in Hannover eingeläutet, so werden wir sie in diesem Jahr mit ihnen beenden“, sagt Röger.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 24. Februar, um 10 Uhr. Tickets sind ab 55 Euro im HAZ/NP-Ticketshop erhältlich, sie berechtigten am Veranstaltungstag zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.