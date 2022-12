﻿Netto in Döhren schließt: Wer zieht in die Filiale an der Hildesheimer Straße?

Der Discounter Netto schließt seine Filiale an der Hildesheimer Straße in Döhren Ende 2023. Verhandlungen mit einem Nachfolger laufen aber bereits. So berichtet es jedenfalls die Stadt Hannover.

