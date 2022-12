﻿Netto schließt Filiale an der Hildesheimer Straße in Döhren

Hannover. Der Discounter Netto will seine Filiale an der Hildesheimer Straße im hannoverschen Stadtteil Döhren Ende 2023 schließen. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion. Zuvor hatte das Gerücht bereits im Stadtteil die Runde gemacht – und Vertreter der CDU im Bezirksrat Döhren-Wülfel auf den Plan gerufen. Sie befürchten vor allem Nachteile für Seniorinnen und Senioren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben gehört, dass der Netto-Markt aus wirtschaftlichen Gründen im November 2023 aufgegeben werden soll“, sagt CDU-Politikerin Natascha Erdmann. Viele Anwohnerinnen und Anwohner seien sehr besorgt. Im Umkreis des Marktes wohnten sehr viele Ältere, „die nicht in der Lage sind, längere Einkaufswege zurückzulegen“, betont Erdmann in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Viele könnten zwar noch selbstbestimmt ihren Haushalt bewältigen, seien aber mit dem Rollator unterwegs. Der nächstgelegene Einkaufsmarkt befindet sich in 3,2 Kilometern Entfernung an der Karlsruher Straße.

Kommt ein neuer Lebensmittelmarkt?

Grund für die Schließung des 2009 eröffneten Netto-Marktes sei die geringe und nicht mehr zeitgemäße Verkaufsfläche von 370 Quadratmetern, erklärt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto, auf Nachfrage. An dem Standort gebe es keine Möglichkeiten für eine Erweiterung. Netto betreibt aktuell 25 Filialen in der Stadt Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bezirksratsmitglied Erdmann befürchtet mit der Schließung der Filiale eine Versorgungslücke für den Stadtteil Döhren. Sie möchte deshalb von der Stadtverwaltung wissen, ob es bereits Pläne für das Grundstück gibt – und ob möglicherweise ein anderer Lebensmittelhändler einziehen könnte.

Antworten auf die Fragen der CDU-Politikerin wird es in der Stadtbezirksratssitzung am Donnerstag, 8. Dezember, ab 18 Uhr im Freizeitheim Döhren geben. Weiterhin will das Gremium an dem Abend unter anderem über die WLAN-Störungen in Mittelfeld, Falschparken und die Sanierung der Landwehrstraße thematisieren.