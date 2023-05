﻿Linden lädt zum Stadtteilfest: „Das Blaue Wunder“ lockt im Juni mit Dragqueens

Hannover. Schillernder könnte die Botschafterin des neuen Lindener Stadtteilfests kaum sein: Dragqueen Devina versucht im Vorfeld der „Lindener Butjermeile“ mit einem Schaufensterbummel Stimmung zu machen für das neue Konzept des „Blauen Wunders“. Ursprünglich feierten die Lindener Kaufleute ihr „Blaues Wunder“ im März zur Zeit der Scillablüte – daher der Name. Jetzt laden die Initiatoren am 3. und 4. Juni zum Feiern, Flanieren und Konsumieren ein. Organisiert wird das Straßenfest vom Verein Lebendiges Linden und den Standortgemeinschaften Aktion Limmerstraße und LindenGut sowie von teilnehmenden Geschäftsleuten.

„Das blaue Wunder“ wird vielseitig

„Das Fest soll zum Flanieren durch Linden einladen“, sagt Peter Hoffmann-Schoenborn, Vorsitzender des Wirtschaftsforums des Vereins Lebendiges Linden. Neben Livemusik, Walking Acts, Mitmachzirkus und Tanzdarbietungen wird es einen Kinder-Flohmarkt geben und einen verkaufsoffenen Sonntag. Denn es gehe auch darum, den Einzelhandel zu stärken, berichtet er. Bühnen werden auf dem Lindener Marktplatz und vor dem Theater am Küchengarten (TAK) aufgebaut. Im Bereich Stephanusstraße und Lichtenbergplatz soll es vor allem Angebote für Familien geben.

Ein paar lilablaue Blumen sind schon da: Indigo-Inhaberin Michaela Mock und Peter Hoffmann-Schoenborn, Vorsitzender des Wirtschaftsforums des Vereins Lebendiges Linden. © Quelle: Nancy Heusel

Mit dabei ist auch der Blumenladen Indigo. Dort können Kinder Blumenanstecker basteln. „Ich freue mich, dass mit dem Fest wieder eine gemeinschaftliche Aktion im Stadtteil stattfindet“, sagt Inhaberin Michaela Mock.

Linden färbt sich blau

Nun geht es also mit Devina weiter durch die Stephanusstraße. Sie wirft einen Blick in das Schaufenster des „Salon“, in dem die Farbe Blau schon dominiert. Denn bis zum Fest sollen die Auslagen der Geschäfte blau dekoriert sein. „Es ist schön, wenn der ganze Stadtteil in blau strahlt, und ich freue mich, wenn die Leute auch Blau tragen“, erzählt Sarah Schröder, Inhaberin von „Ey Linda“. Dort gibt es am Fest-Wochenende zehn Prozent Rabatt auf alle blauen Artikel.

Linden lebt Vielfalt

„Wir möchten das Wir-Gefühl stärken und für unseren offenen Stadtteil werben“, sagt Hoffmann-Schoenborn. Warum das Fest den „Lindener Butjer“ im Namen hat? „Er ist eine Identifikationsfigur für alle Lindenerinnen und Lindener. Es gibt hier auch viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die sagen: Ich bin ein Lindener Butjer“, freut sich der Veranstalter.

Auch Devina erklärt: „Unser Stadtteil ist bunt und divers.“ In ihrer Rolle als Dragqueen ist sie mit Kollegin Lory auch beim Stadtteilfest präsent. Die beiden wollen öffentlichkeitswirksam verschiedene Stationen ablaufen. „Die Leute können uns Fragen stellen. Wir wollen Berührungspunkte schaffen“, erzählt Devina. „Damit wollen wir die Diversität in Linden ausdrücken“, erklärt Hoffmann-Schoenborn.

