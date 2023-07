Ein 47-Jähriger soll in der Nacht auf den 1. Juli einen 26-Jährigen mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurz nach der Attacke in Hannover-Vahrenheide festnehmen. Die Ermittlungen haben nun erste Hintergründe der Tat ergeben.

Hannover. Der 26-Jährige, der in der Nacht auf den 1. Juli Opfer einer schweren Messerattacke im Stadtteil Vahrenheide wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand hat sich laut Staatsanwaltschaft Hannover stabilisiert. Als tatverdächtig gilt ein 47-Jähriger, der in Untersuchungshaft sitzt. Die Polizei konnte ihn in jener Nacht in Tatortnähe, einem Parkplatz an der Fliegerstraße, festnehmen.