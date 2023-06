Gründungsfeier im Anzeiger-Hochhaus Hannover: Neue Madsack Stiftung will Qualitätsjournalismus fördern

Hannover. Der traditionsreiche Ort erstrahlte in einem ganz neuen Licht – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Die berühmte Kuppel des Anzeiger-Hochhauses war von innen in einem fast mystischen Blau illuminiert. Und mitten im satten Farbenmeer flimmerten historische Aufnahmen vom Bau des Gebäudes, das der legendäre Verlagsgründer August Madsack 1928 errichten ließ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die oberen Etagen des Hochhauses derzeit eine Baustelle sind, passte prächtig ins Konzept: Rund 100 illustre Gäste haben sich dort am Freitagabend im kunstvoll mit Kronleuchtern dekorierten 7. Stock versammelt, um einen neuen Aufbruch zu feiern – „an einem Ort, an dem einerseits Neues entsteht, der andererseits viel Geschichte atmet“, wie Sylvia Madsack es formulierte.

Stilvolle Feier: Takis Würger, Valentin R. Seidenfus, Sylvia Madsack und Thomas Düffert bilden den Stiftungsvorstand. © Quelle: Rainer Dröse

Die erfolgreiche Schriftstellerin („Enriettas Vermächtnis“) und Enkelin des Verlagsgründers hat jetzt als Privatperson die Madsack Stiftung ins Leben gerufen. Diese hat sich die Förderung von unabhängigem Qualitätsjournalismus auf die Fahnen geschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stiftung fördert guten Journalismus

Die Stiftung unterstützt Projekte sowie Journalistinnen und Journalisten, die angesichts rasanter Veränderungen in der Gesellschaft und in der Medienbranche faktenorientierte Recherchen betreiben – und so letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

„Für die Wahrung der Demokratie“: Thomas Düffert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe. © Quelle: Rainer Dröse

„Journalistinnen und Journalisten spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Wahrung der Demokratie, indem sie die Gesellschaft informieren, Orientierung geben, Missstände aufdecken und eine Stimme für diejenigen sind, die sonst ungehört bleiben würden“, sagt Thomas Düffert. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe engagiert sich auch im Vorstand der Stiftung.

Er dankte Sylvia Madsack für ihre Initiative: Thomas Düffert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe. © Quelle: Rainer Dröse

Thomas Düffert dankte Sylvia Madsack für ihre Initiative: „Diese Stiftung wird jungen Journalistinnen und Journalisten dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bietet“, sagte er. „Und sie wird auch Projekte und Initiativen unterstützen, die journalistische Integrität, Qualität und Vielfalt fördern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interessiertes Zuhören: Sylvia Madsack im Kreis der Gäste im Anzeiger-Hochhaus. © Quelle: Rainer Dröse

Dem Stiftungsvorstand gehört neben der Vorsitzenden Sylvia Madsack und ihrem Stellvertreter, dem Bestsellerautor Takis Würger („Unschuld“), zudem noch der hannoversche Jurist Valentin R. Seidenfus von der renommierten Kanzlei KSB Intax an. Als Geschäftsführer fungiert Hendrik Brandt, langjähriger Chefredakteur in der Madsack Mediengruppe.

Geistvolle Rede: Jörg Thadeusz nahm im Anzeiger-Hochhaus die Arbeit der Medien kritisch unter die Lupe. © Quelle: Rainer Dröse

Madsack Award für Franziska Klemenz

In einer launigen Rede warnte TV-Moderator Jörg Thadeusz junge Journalistinnen und Journalisten vor Hochmut und Arroganz – und er appellierte an sie, eigene Klischees zu hinterfragen. „Selbstkritik ist in unserer Branche nicht so wahnsinnig erwünscht“, monierte er. Humorvoll hielt er Rückschau auf seine eigenen Anfänge: „Wenn ich einen Instagram-Account hätte machen müssen, hätte man einen dicken Jungen gesehen, der in einem Keller sitzt.“

Ausgezeichnet: Franziska Klemenz bekam den Madsack Award von Takis Würger überreicht. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie zeitgemäßer, aufklärender Journalismus heute aussehen kann, machte die Verleihung der erstmals vergebenen Madsack Awards an drei herausragende Publizistinnen deutlich: Die Madsack Stiftung prämiert mit der Auszeichnung, die mit jeweils 5000 Euro dotiert ist, künftig Redaktionen oder Persönlichkeiten für besondere journalistische Leistungen.

Lesen Sie auch

Diese hat Franziska Klemenz unzweifelhaft vorzuweisen: Als Reporterin berichtete die 30-Jährige zunächst für die „Sächsische Zeitung“ und dann für „Table.Media“ unter anderem über Rechtsradikale in Dresden, über Pegida-Demonstrationen und Kundgebungen sogenannter Querdenker. Mit präzisem Blick beschreibt sie in einfühlsamen Reportagen, was die Menschen auf die Straße treibt – nicht um zu verurteilen, sondern um zu verstehen.

Kampf gegen Verschwörungsmythen

„Diese junge Frau wurde während der Arbeit mit Flaschen beworfen, beschimpft, bedroht“, sagte Takis Würger in seiner Laudatio. Franziska Klemenz schreibe klar und präzise, sie brauche keine großen Metaphern und raffinierte Formulierungen, um von Menschen zu erzählen: „Sie hat beispielgebend gezeigt, wie mutiger Journalismus aussehen kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Luft für eigene Gedanken“: Hendrik Brandt überreichte Pia Lamberty (r.) und Katharina Nocun den Madsack Award. © Quelle: Rainer Dröse

Im Geiste der Aufklärung wirken auch die Autorinnen Pia Lamberty und Katharina Nocun: In bislang drei Büchern haben sie präzise analysiert, wie Verschwörungsmythen entstehen und sich verbreiten – und welche Bedrohung diese für unser demokratisches Zusammenleben darstellen. In ihrem jüngsten Buch „Gefährlicher Glaube“ etwa beschäftigen sie sich mit den Phänomenen der Esoterik.

Begehrte Skulptur: Der mit 5000 Euro dotierte Madsack Award. © Quelle: Rainer Dröse

„Alle drei Bücher zeichnet aus, dass sie nicht billig belehren, dass sie bei aller Klarheit des eigenen Standpunktes vom guten Zuhören geprägt sind“, sagte Hendrik Brandt in seiner Laudatio. Die Bücher ließen Luft für eigene Gedanken – und sie böten nützliche Handreichungen, wie man mit Verschwörungserzählungen umgehen könne, wenn man ihnen am Arbeitsplatz oder in der Familie begegnet.

Sie führte souverän durch die Veranstaltung: Moderatorin Josina Kelz. © Quelle: Rainer Dröse

Unterhaltung und Bildung sind in der Welt von Pia Lamberty und Katharina Nocun dicht beieinander: „Vor allem ,Gefährlicher Glaube’ ist ein wunderbarer Beleg dafür, dass es auch unter Sachbüchern echte Pageturner geben kann“, sagte Brandt. Etwas Besseres lässt sich über publizistische Arbeiten kaum sagen.

HAZ