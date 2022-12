﻿Gegen Schottergärten und Südschnellweg-Ausbau: Das ist Hannovers neue Naturschutzbeauftragte

Hannover. Die Nachricht klang sachlich und kam erst einmal eher dröge rüber: „Region Hannover bestellt fünf ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte (...) In der Landeshauptstadt folgt die Diplom-Biologin und Ärztin Dr. Christine Dorothee Schmeitz als Naturschutzbeauftragte für den Bereich Hannover-Mitte auf Gerd Sommerkamp.“ Spricht man mit dem alten und der neuen Beauftragten, sieht die Sache gar nicht mehr dröge aus. Deren Einsatz für die Natur war und ist ein leidenschaftlicher – denn man schützt nur das, was man liebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Ich liebe Bäume", sagt die Neue. "Ich freue mich über Natur, der es gut geht", sagt der Alte. Beide wohl wissend, dass es der Natur nicht gut geht, wenn wir Menschen zu sehr eingreifen. Christine Schmeitz, 39 Jahre jung, sieht sich als "Vermittlerin", die "keine Einzelkämpferin sein will". Eine, die sich vernetzt – zum Beispiel im Insektenbündnis, die "das Gespräch suchen will, nicht auf Konfrontation geht".

Schottergärten „baurechtlicher Verstoß“

Auch wenn sie hartnäckig dafür sorgen will, dass die Menschen endlich ihre Schottergärten renaturieren, um „Wasserverknappung und Überhitzung der Stadt“ nicht weiter voranzutreiben. Dies sei ein baurechtlicher Verstoß, das wüssten viele nicht. „Ich will mehr Natur in die Stadt bringen. Jeder noch so kleine Gartenplatz kann mit heimischen Pflanzen bepflanzt werden“, betont sie lächelnd und zeigt auf die „Hannover-Mischung“ mit Pflanzensamen, die sie immer dabei hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch Schmeitz kann auch anders: Jenen Haus- und Hofbesitzenden, die etwa aus Sichtschutzgründen Bäume auf ihren Grundstücken fällen wollen, mag sie dies nicht oder nur in Ausnahmefällen durchgehen lassen. „Die Baumschutzsatzung der Region Hannover besagt, dass alle Laubbäume auf öffentlichem und privatem Gebiet ab einem Umfang von 60 Zentimetern, gemessen in 1 Meter Stammhöhe, geschützt sind.“

Was tun, wenn Bäume gefällt werden?

Auch so ein Thema, mit dem sich der 40 Jahre ältere Gerd Sommerkamp in seiner mehr als einem Vierteljahrhundert dauernden Tätigkeit als Naturschutzbeauftragter herumschlagen musste. Es sei etwas Anderes, wenn durch die Bäume die Pflasterung angehoben oder das Fundament des Hauses beschädigt würde, „da wurde ich vermittelnd oder beratend tätig“. Der Biologe Sommerkamp, durch seine weiteren Ehrenämter als umweltpolitischer CDU-Ratsherr im Stadt und Bezirk Döhren-Wülfel gut vernetzt, hat sich aber eher „als Einzelkämpfer“ gesehen, der „pragmatisch an die Dinge“ herangeht. „Man muss Abstriche machen, 100 Prozent geht meist nicht, es ja gibt immer Interessenskonflikte“, sagt der 79-Jährige mit Blick auch auf den Ausbau des Südschnellweges.

Nein zum Ausbau: Die neue Naturschutzbeauftragte Christine Schmeitz unterstützt die Gegner und Gegnerinnen. © Quelle: Katrin Kutter

Hier steht die Nabu-Frau Schmeitz, sie ist dort seit Januar 2021 Leiterin AG Politik, ganz klar auf der Seite der Ausbau-Gegner. Wegen einer langjährigen orthopädischen Erkrankung kann sie sich nicht in die Bäume hängen wie andere in Tümpel Town, aber Plakate gegen den Ausbau klebt sie durchaus. "Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie die Bäume hier in der Leinemasch gefällt werden."

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam teilen die beiden ihre tiefe Sorge um die Eilenriede. MHH-Ärztin Schmeitz, die im Berufsleben Biopsien etwa beim Verdacht auf Hirntumoren durchführt, weiß, wie sehr sich der Untergrund des Waldes durch die Trockenheitsproblematik verdichtet. Und wie schädlich die Vermüllung und die vielen neuen Trampelpfade für den Wald sind – oft durch Leute geschaffen, die trotz ganzjährigen Leinenzwangs in der vorderen Eilenriede ihre Tieren dort rennen lassen.

Großes Problem: Der Müll in der Eilenriede. © Quelle: Christian Behrens

Der für seine Ehrenämter mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Sommerkamp sieht ebenfalls „überflüssige parallele Wege“, die jetzt nur zum Teil zurück gebaut würden. Er befürchtet, dass Hannover das Attribut „Stadt im Grünen“ nicht mehr lange besitze, „weil hier alles zugebaut wird. Die Eilenriede ist ein Feuchtbiotop gewesen, durch Entwässerungsmaßnahmen wurde sie im Sommer knochentrocken.“ Viele Baugebiete wären nahe des Waldes entstanden, „da wurde zu viel entwässert. Es ist schön, da zu wohnen, aber nicht für die Eilenriede“.

Die Schönheit der Natur

Gerd Sommerkamp hat mit 79 Jahren aufgehört, „sonst würde ich das noch mit 90 machen“. Ganz vom Ehrenamt kann er nicht lassen, im Luftfahrtmuseum Laatzen kümmert er sich um die Besucherbetreuung. Wo er natürlich hinradelt, um die Natur zu genießen. Vielleicht trifft er in der Natur irgendwann auf Christine Schmeitz, während sie andere Menschen sanft, aber bestimmt auf den Schutz der Bäume hinweist. Oder sich mit ihnen einfach über die Schönheit der Natur austauscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer die neue Naturschutzbeauftragte für das Stadtgebiet kontaktieren möchte: christine.schmeitz.nabu@gmail.com