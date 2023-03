Wechselvolle Geschichte: Neue Infotafel erklärt Historie des Ballhofplatzes in Hannover

Altstadt. Der pittoreske Platz ist das lauschige Herz der Altstadt. Doch die Geschichte des Ballhofplatzes kennt neben lichten auch dunkle Seiten. Jetzt hat die Stadt hier eine Tafel mit Texten und Bildern aufgestellt, die über seine wechselvolle Historie informiert.

Eigentlich hätte die Tafel schon vor Jahren installiert werden sollen. „Leider hat es etwas länger gedauert“, räumte Bezirksbürgermeister Jannik Schnare (Grüne) bei der Enthüllung ein. Immer wieder habe der Initiator Dietmar Geyer bei Politik und Verwaltung nachhaken müssen. „Das war nicht immer angenehm, aber es war richtig und gut“, erklärte Schnare versöhnlich.

Texte und Bilder: Die Tafel erläutert die Historie des Ballhofplatzes. © Quelle: Katrin Kutter

Bereits vor fast drei Jahren hatte Dietmar Geyer, der auf seiner Website ns-zeit-hannover.de Jugendlichen die Geschichte der Nazizeit aus lokaler Perspektive vermittelt, öffentlich moniert, dass an einem Gebäude am Ballhofplatz bis heute eine sogenannte Sig-Rune und eine Wolfsangel aus der NS-Zeit prangen. Einst hatte hier die Hitler-Jugend ihre Heimstatt.

Relikt aus der NS-Zeit: Eine Sig-Rune an der Fassade des Ballhofs. © Quelle: Franson

NS-Symbole werden kommentiert

„Es ist gut, dass die NS-Symbole jetzt nicht mehr unkommentiert hier zu sehen sind“, sagte Geyer bei der Enthüllung der Texttafel. Wie wichtig eine solche Tafel am Ballhofplatz sei, unterstrich auch Jens Binner vom Zeitzentrum Zivilcourage: „Ein kritisches Geschichtsbewusstsein ist für eine Demokratie überlebensnotwendig“, sagte er.

Aufmarschplatz für NS-Organisationen: der Ballhof war seit 1939 ein Heim der Hitlerjugend. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Die Texte hat der versierte Historiker Michael Pechel verfasst. „Mir war es dabei wichtig hervorzuheben, dass die Gebäude hier auch Orte der Demokratie waren“, sagt dieser. So formulierte während der Märzrevolution 1848 eine Bürgerversammlung am Ballhof zwölf „Forderungen des Volkes“, die an König Ernst August übergeben wurden und tatsächlich in eine Verfassung eingingen. Unter anderem brachten die Reformen für eine gewisse Zeit erstmals Juden die volle gesetzliche Gleichberechtigung.

Enthüllung mit langer Vorgeschichte: Bezirksbürgermeister Jannik Schnare zieht das Tuch von der Tafel. © Quelle: Katrin Kutter

Im Mai 1867 gründete sich hier eine hannoversche Keimzelle der Sozialdemokratie. Und nach dem Ersten Weltkrieg fand sich am Ballhofplatz mit dem Kino „Nationaltheater“ und dem Gesellschaftsklub „Aada“ ein Zentrum schwul-lesbischen Lebens.

Das heruntergekommene Quartier wurde in der NS-Zeit – unter großem propagandistischem Getöse – umgestaltet. Bei der Altstadtsanierung riss man zahlreiche Fachwerkhäuser ab – und schuf mit dem gepflasterten Ballhofplatz die Bühne für martialische Aufmärsche der Hitler-Jugend. All das erklärt die Infotafel, die auf einen Antrag des Bezirksrats Mitte installiert wurde. In der Stadt gebe es viele ähnliche Tafeln, sagte Jens Binner. „Aber kaum eine ist so wichtig wie die an dieser Stelle.“