﻿Wieder ein Richtfest: Kronsberg-Süd wächst weiter

Bemerode. Zur Stärkung reichte ein Caterer Burger mit frisch zubereitetem Rind oder als Veggiversion, alternativ gab es noch Currywurst und verschiedene Getränke –präsentiert in Bauschubkarren. Viel Lob bekam der Spar-und Bauverein Hannover aber nicht nur für sein Essen zum Richtfest, sondern auch dafür, dass er in Zeiten knappen Wohnraums bei seinem aktuellen Bauprojekt in Kronsberg-Süd immerhin die Hälfte der 89 Mietwohnungen als öffentliche Wohnungen zur Verfügung stellt. Das zwar auch mit Landesmitteln, aber dennoch: „Wir brauchen unbedingt viele bezahlbare Wohnungen, dazu trägt dieses Bauvorhaben bei“, sagte etwa Hannovers Zweite Bürgermeisterin Monica Plate (Grüne).

Wohnkomplex: Der Spar- und Bauverein feierte Richtfest auf Baufeld B9 in Kronsberg-Süd. Es ist das zweite Bauprojekt des Unternehmens dort. © Quelle: Andreas Voigt

Mit der 50-Prozent-Quote stockt der Spar-und Bauverein die städtebaulichen Vorgaben der Stadt Hannover für den geförderten Wohnraum um 25 Prozent auf, was auch durch eine Landesförderung in Höhe von 5,5 Millionen Euro möglich wird. Eine willkommene Unterstützung: Gestiegene Baukosten, Klimaschutzauflagen, Fachkräftemangel – die Bauwirtschaft in Deutschland steckt seit Längerem in einer Krise, es wird zu wenig gebaut.

Quadratmeterpreis liegt durchschnittlich bei 11,50 Euro

Zwar sei das Bauprojekt vom Spar-und Bauverein im Wohnquartier Kronsberg-Süd noch vor der Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank mit den dadurch schlechter gewordenen Rahmenbedingungen auf den Weg gebracht worden, sagte Stefanie Nöthel, Abteilungsleiterin Städtebau und Wohnen aus dem Niedersächsichen Bauministerium. Dennoch sei vonseiten der Bauwirtschaft seit Längerem ein „großes Engagement vonnöten“, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „In diesen Tagen ist es eine besondere Freude, an einem Richtfest teilzunehmen.“

Der Spar-und Bauverein ist die einzige Genossenschaft, die Wohnungen im neuen Quartier Kronsberg-Süd in Hannover-Bemerode baut, das mit seinen rund 4000 Wohnungen für rund 8000 Neubürger Niedersachsens größtes Baugebiet ist. Der Spar-und Bauverein lässt seit 2021 insgesamt 5900 Quadratmeter Wohnfläche errichten und steckt in das aktuelle Projekt insgesamt 32 Millionen Euro. Die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen sind barrierefrei und haben entweder einen Balkon oder eine Terrasse. Die Größe der Wohnungen variiert zwischen 42 und 109 Quadratmetern. Die größeren Wohnungen haben sogar zwei Balkone. Der Preis pro Quadratmeter bei den nicht geförderten Wohnungen liegt bei durchschnittlich 11,50 Euro. Verbunden sind die vollunterkellerten Einzelhäuser über eine gemeinsame Tiefgarage, in der auch Lademöglichkeiten für E-Mobilität vorgesehen sind.

Vermarktung der 89 Wohnungen hat noch nicht begonnen

Der Spar-und Bauverein hatte bereits 2022 einen Wohnkomplex mit 97 Wohnungen in Kronsberg-Süd fertiggestellt, sie seien alle vermietet, sagt Vorstandsmitglied Udo Frommann. Mit der Vermarktung der neuen Wohnungen hat das Bauunternehmen noch nicht begonnen, es gebe aber eine interne Interessentenliste mit einer Reihe von Kandidaten und Kandidatinnen. „Der Standort ist nachgefragt.“ Vorstandskollege Rainer Detjens sagte, man sei stolz darauf, ein Teil der positiven Entwicklung von Kronsberg-Süd zu sein.

Neuer Wohnraum: Die Mietwohnungen sind zwischen 42 und 109 Quadratmeter groß und haben entweder Terrasse oder Balkon. © Quelle: Andreas Voigt

Wie aus einem aktuellen Gutachten vom ALP-Institut für Wohnen und Stadtentwicklung hervorgeht, müssen bis 2035 in Hannover 16.800 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu befriedigen. Um dem prognostizierten Bedarf gerecht zu werden, plant die Stadtverwaltung eine Verlängerung des bisherigen Wohnkonzepts bis 2035. 2013 hatte Hannover sein erstes Wohnkonzept erstellt, das bis 2025 reicht. Das damals gesetzte Ziel waren 12.300 Wohnungen. Davon sind bereits 8600 bezogen und nach Angaben der Stadt 7300 im Bau oder kurz vor Baubeginn – unter anderem etwa in Kronsberg-Süd.

Wohnen auf dem Kronsberg: Der Spar- und Bauverein baut 89 Wohnungen, die zur Hälfte öffentlich gefördert sind. Fertigstellung des Projektes ist Herbst 2024. © Quelle: Andreas Voigt

