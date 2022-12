﻿Noch darf hier nicht getanzt werden: Neuer Club „Sinus“ am Brederohochhaus hat eröffnet

Was lange dauert: Zwei Jahre hat Jakob Moritz Bach am Projekt „Sinus“ gearbeitet. Nun hat der Club am Bredero-Hochhaus eröffnet – aber tanzen darf man dort noch nicht.

Hannover. Wenn Jakob Moritz Bach (30) ruft, dann kommen die Nachtschwärmer. Bei der Eröffnung seines Lounge-Clubs „Sinus“ im Bredero-Hochhaus ließ er es mit VIP-Shuttle, Magnumflaschen und illustrer Gästeschar am Sonnabend krachen.

Dabei stand der 30-jährige noch um 22 Uhr ordentlich unter Strom. „Unser Kassensystem war ausgefallen“. Eine verhältnismäßig kleine Klippe, angesichts der zwei Jahre, die es von der Idee bis zu Umbau und Eröffnung gedauert hatte. Den Clubchef hat das nicht nur schlaflose Nächte, sondern auch viele Kilos gekostet. Aber die Partyfans waren neugierig, sie wollten sehen, wie Bach die Räumlichkeiten neben dem „Zaza“ hatte umbauen lassen.

Umbau der ehemaligen Noris-Bank kostet eine Million Euro

Eine Million Euro ist in den Umbau der ehemaligen Noris-Bank geflossen, 100 Sitzplätze laden in dem neuen Edelclub zum Feiern ein. Das Interieur ist in Schwarz, Gold und Marmor gehalten, die Fenster sind bodentief, ein blaues Krokodil der Blickfang.

Entspannt: Jakob Moritz Bach eröffnet den Club „Sinus“. © Quelle: Handout/Fahrgastfernsehen

„Enrico Leone“-Chef Oliver Hörstmann (48) schaute vorbei und genoss die ausgelassene Stimmung, ebenso Bachs guter Freund Patrick Döring (49), Vorstandsvorsitzender der Wertgarantie Unternehmensgruppe. Auch DJ Aleksey (45) feierte mit, Designer Uli Hahn (53) stand zu späterer Stunde noch an den Turntables.

Das einzige Manko: Bislang darf in dem Club noch nicht getanzt werden. Eine Auflage, die Bach vom Bauamt bekommen hatte, und die in den nächsten Wochen noch verhandelt werden soll. „Ich war sehr happy, dass sich alle an daran gehalten haben“, so Bachs erste Party-Bilanz. „Wir haben mit einer tollen Community bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.“

„Sinus“ (Lister Meile 1) ist geöffnet von Mittwoch bis Sonnabend. Ab 20 Uhr gibt es Loungemusik, ab 22 Uhr DJs.

Von Luisa Verfürth