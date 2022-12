﻿Neuer Museumsdirektor: Entscheidung über Schwark-Nachfolge noch in diesem Jahr

Nach 25 Jahren zunächst als Leiter des Historischen Museums, dann – ab 2014 – als Chef des Museumsverbundes verabschiedet sich Thomas Schwark im März 2023 in den Ruhestand. Die Stadt will die Nachfolge noch dieses Jahr klären, es laufen finale Bewerbungsgespräche.

Hannover. Ende März 2023 verabschiedet sich nach 25 Jahren Museumsdirektor Thomas Schwark in den Ruhestand. Er stand zunächst an der Spitze des Historischen Museums, ab 2014 hat er die Leitung des Museumsverbundes übernommen. Seine Nachfolge will die Stadt sehr bald regeln. Nach Informationen dieser Zeitung finden Anfang kommender Woche persönliche Gespräche mit vier bis fünf Kandidaten im Rathaus statt. Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf möchte die Nachfolgelösung noch in diesem Jahr präsentieren, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt bestätigte am Mittwoch, dass aktuell ein zeitlich abgestimmter Bewerbungsprozess laufe, um eine idealerweise nahtlose, ansonsten zeitnahe Nachfolge zu ermöglichen – abhängig von den jeweiligen Verfügbarkeiten des Bewerbers oder der Bewerberin. Nähere Angaben zum Stand des Auswahlverfahrens machte die Stadt nicht.

Es soll sich – so war allerdings zu erfahren – bei den Kandidaten ausnahmslos um externe Personen handeln, die nächste Woche vor einer von der Dezernentin einberufenen Expertenkommission mit Museums-und Personalerfahrung vorsprechen. Etwa 45 männliche und weibliche Kandidaten hatten sich auf die Ausschreibung der Stadt insgesamt beworben.

Gesucht: Ein Museumsmanager mit Persönlichkeit

Die Kulturpolitik verknüpft mit der Neubesetzung des Museumsdirektorats vor allem die Erwartung, dass alle vier Standorte – Sammlungszentrum mit Stadtarchiv, Schlossmuseum Herrenhausen, Historisches Museum und Museum August Kestner – ihre Profile nicht nur behalten, sondern noch schärfen. „Hannover hat eine starke Museumslandschaft, die in der Vergangenheit durch die Schließung von zwei Museem deutlich gelitten hat“, sagt Belgin Zaman, die kulturpolitische Sprecherin der SPD. Die neue Person müsse vor allem Managerqualitäten haben. Jeder, der nach Hannover komme, wisse, dass die Stadt ein Haushaltskonsolidierungskonzept habe und damit nur einen begrenzten finanziellen Spielraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir brauchen eine Persönlichkeit, die unsere Museumslandschaft fit macht für das 21.Jahrhundert“, so Grünen-Kulturpolitiker Liam Harrold. Neben modernen Darstellungsformen und Digitalangeboten brauche es auch veränderte Museumskonzepte. „Wir müssen uns fragen, ob Dauerausstellungen noch zeitgemäß sind. Oder ob temporäre Ausstellungen zu verschiedenen Schwerpunkten nicht besser sind.“ Wenngleich Harrold den Museumsverbund für unantastbar hält, so werde die neue Person „viel Gestaltungsmöglichkeiten haben in den Museen“.

CDU: „Erfolgreiche Arbeit von Thomas Schwark fortführen“

Der neue Museumschef müsse eine starke Persönlichkeit sein, denn „er werde vieles auf den Weg bringen müssen“, sagt Jens Enders, der kulturpolitische Sprecher der CDU. Die Museen seien wichtige Eckpfeiler in der hannoverschen Kulturlandschaft und die Position des Museumsdirektor deshalb eine herausgehobene. „Wir wünschen uns, dass die erfolgreiche Arbeit von Thomas Schwark fortgeführt wird. Unter deutlich besseren Voraussetzungen allerdings.“

Lesen Sie auch

Zaman wünscht sich von der neuen Museumsleitung aber auch eine Evaluation des Museumsverbundes. „Was ist gut gelaufen, wo müssen wir eventuell etwas verändern? Das sollten wir analysieren und dann daraus die künftige Museumsarbeit ableiten.“ Die Museen dürften nicht darauf warten, dass die Leute zu ihnen in die Häuser kommen, „wir brauchen auch eine offensive Vermarktung“, fordert sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Person sollte ein Museumsherz mitbringen

FDP-Kulturpolitiker Wilfried Engelke erwartet vom neuen Verantwortlichen, dass er neben Organisationstalent auch ein Museumsherz mitbringt. Was er damit meint: „Es geht nicht darum, Ausstellungsstücke irgendwohin zu stellen, sondern die Ausstellung mit Ideen zu präsentieren. Wie es das Historische Museum macht, mit Ausstellungen für Kinder und Sonderausstellungen. Das wollen die Leute sehen.“