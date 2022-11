﻿Neuer Rundweg erinnert mit Infotafeln an die Geschichte des Konzentrationslagers Ahlem

Einst quälten die Nazis im KZ in Hannover-Ahlem mehr als 1000 Häftlinge. Hunderte von ihnen starben. Jetzt erinnert ein Rundgang über das Lagergelände mit 24 Infotafeln an die Geschichte des Lagers.

Hannover. Sie hat ihren Onkel nie kennengelernt. Gerhard Nijland war einer jener ausgezehrten Häftlinge, die US-Soldaten 1945 im Konzentrationslager in Ahlem befreiten. Sie brachten den jungen Mann noch ins Krankenhaus Heidehaus, doch die Leiden im Lager hatten ihn bereits zu sehr geschwächt. "Er starb dort am 15. April, fünf Tage nach der Befreiung", sagt Gerie Voerknecht-Nijkamp. Die 63-Jährige ist aus den Niederlanden nach Hannover gekommen, um ihrem Onkel die Ehre zu erweisen – und um bei der Eröffnung einer Gedenkstätte dabei zu sein, die auch an ihn erinnert.

Nach Jahren der Vorarbeit ist auf dem früheren Gelände des KZ Ahlem jetzt ein Rundweg entstanden. An der rund 650 Meter langen Strecke informieren 24 Tafeln mit historischen Fotos, Skizzen und prägnanten Texten über die Geschichte des Konzentrationslagers.

„Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern und Enkeln erzählen können, was damals geschah“: Gerie Voerknecht-Nijkamp, Nichte eines KZ-Häftlings. © Quelle: Rainer Dröse

Häftlinge mussten den Asphaltstollen ausbauen

Mehr als 1000 Häftlinge waren hier vom November 1944 an zusammengepfercht. Für die unterirdische Produktion der Continental AG mussten sie die stillgelegten Asphaltstollen Ahlems ausbauen. Dabei schufteten sie unter unmenschlichen Verhältnissen in Zehn-Stunden-Schichten. Auf dem Appellplatz mussten sie bei Eiseskälte antreten.

Die Gefangenen litten unter Schlägen, Hunger und Krankheiten. Der Waschraum diente auch als Hinrichtungsstätte. Etwa 20 Häftlinge wurden hier gehängt. Mindestens 300 Menschen starben in dem KZ, vermutlich jedoch weit mehr.

Beklemmend: Stählerne Stelen markieren, wo einst der Zaun des Konzentrationslagers verlief. © Quelle: Rainer Dröse

Die Ahlemerin Ruth Gröne erlebte die Befreiung des Lagers als Kind mit. "Die Gestaltung des Rundwegs ist gut gelungen", sagt die 89-Jährige zufrieden. Seit Jahrzehnten kämpft sie dafür, die Erinnerung an das KZ wachzuhalten. Der von ihr initiierte Arbeitskreis "Bürger gestalten ein Mahnmal" hat den Rundgang gemeinsam mit der Stadt realisiert. Continental beteiligte sich nicht daran. "Leider hat es viel zu lange gedauert", bedauert Gröne. Es sei traurig, dass kein Überlebender bei der Eröffnung dabei sein konnte.

Stationen des Gedenkens: Der Rundweg führt auf rund 650 Metern durch einen Grünzug. © Quelle: Rainer Dröse

„Relikte sind lange ignoriert worden“

"Die Relikte der sieben hannoverschen Konzentrationslager sind lange ignoriert worden", sagt Karljosef Kreter, der langjährige Leiter des städtischen Teams für Erinnerungskultur. Erst 2011 pachtete die Stadt das bis dahin als Obstplantage genutzte Gelände des früheren KZ Ahlem. Auf dem verwilderten Waldgrundstück war buchstäblich Gras über das Lager gewachsen. Nach einer archäologischen Voruntersuchung lichtete die Stadt dann das Strauchwerk. Jetzt wurden neue Wege über das Areal gebaut und erhaltene Grundmauern der KZ-Gebäude ausgegraben.

Relikte der Vergangenheit: Die freigelegten Grundmauern der KZ-Baracken in Ahlem. © Quelle: Rainer Dröse

Große stählerne Stelen markieren nun die Umfriedung des früheren Lagers, das einst mit Stachel- und Stromdrähten umgeben war. Die Grundrisse der Baracken sind mit grobem Schotter markiert, die Betonfundamente der Gebäude sind freigelegt. Der Appellplatz ist mit grauem Splitt bestreut. Stahlbänder zeigen, wo nach dem Krieg Nissenhütten gebaut wurden, in denen Flüchtlinge untergebracht waren. Es ist eine beklemmende Szenerie, die etwas von der Kulisse erahnen lässt, in der so viele Menschen den Tod fanden.

„Die Gestaltung des Rundwegs ist gut gelungen“: Ruth Gröne setzt sich seit Jahren für die Erinnerung an das KZ Ahlem ein. © Quelle: Simon Benne

Die Texttafeln erklären, wo Waschräume, Küche und Unterkünfte der SS-Wachmannschaft waren. Das historische KZ-Gelände reichte allerdings über das jetzt als Gedenkort hergerichtete Areal hinaus bis in den heutigen Sportplatz hinein. Ein anderer Teil ist heute bebaut.

Die Eröffnung markiere eine Veränderung in der Gedenkkultur, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Zunehmend gehe es dabei nicht mehr nur um Erinnerung, sondern auch um Aufklärung. Der Rundweg sei ein Lernort für Schülerinnen und Schüler, an dem Geschichte erlebbar werde – und der vermittle, wie wichtig der Einsatz für Demokratie, Frieden und Menschenrechte sei, sagt Onay.

Informativ: 24 Tafeln mit Texten und Fotos erinnern an die Geschichte des KZ. © Quelle: Rainer Dröse

Der junge Niederländer Gerhard Nijland, der im Heidehaus starb, war einst in das verwickelt, was der Historiker Frank Krake „den größten Bankraub aller Zeiten“ nennt. Um Geld für den Widerstand in den besetzen Niederlanden zu bekommen, beschaffte sich eine Gruppe aus einem Safe in Almelo eine Summe, die heute rund 200 Millionen Euro entspräche. Nijland wurde verhaftet und kam schließlich ins KZ Ahlem. Auf einer älteren Gedenktafel steht dort auch sein Name, allerdings ist er falsch geschrieben.

Ausgegraben: Bauliche Relikte erinnern an das frühere KZ Ahlem. © Quelle: Rainer Droese

„Mein Großvater hat den Verlust seines Sohnes und Hoferben damals nicht verkraftet, er erhängte sich“, sagt Nichte Gerie Voerknecht-Nijkamp. Ihre Großmutter und ihre Mutter hätten nie darüber gesprochen. Der Tod ihres Onkels wurde nicht thematisiert – und prägte dennoch ihre Familiengeschichte. Sie selbst erfuhr erst vor einigen Jahren mehr darüber. „Es ist aber wichtig, dass wir unseren Kindern und Enkeln erzählen können, was damals geschah“, sagt sie. Für solche Gespräche ist Ahlem jetzt ein geeigneter Ort.

Der Rundweg beginnt am Stichweg Am Mahnmal nahe der Petit-Couronne-Straße. Er steht für individuelle Besuche oder Schulklassen offen.