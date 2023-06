﻿Mit viel Malzaroma: Das „Hannover Spezial“ kommt

Hannover. Nach dem „Hannover Helles“ kommt jetzt das „Hannover Spezial“: Zum 1. Juli bringt die Privatbrauerei Herrenhausen ein neues Bier auf dem Markt – geschmacklich angesiedelt zwischen herbem Pils und süffigem Hellen. Das „Hannover Spezial“ gibt es in Supermärkten, Kiosken und im Getränkefachhandel in der Region Hannover, dazu im Werksverkauf bei der Brauerei in Herrenhausen. Im Fass füllt das Unternehmen das optisch goldglänzende Bier nicht ab, teilte die Brauerei mit.

Das „Hannover Spezial“ gibt es ab Juli in der 0,33-Liter-Flasche sowohl in der Kiste und als auch als Sechserträger, dazu als 0,5-Liter-Flasche in der 20er-Kiste. Es hat einen höheren Alkoholgehalt von 5,1 Promille als die üblichen 4,6 Prozent bis 4,8 Prozent und einen vollmundigen, malzaromatischen Geschmack, so die Brauerei.

„Hannover Special“ konnte schon vor Markteinführung getestet werden

Herri-Fans konnten die neue Biermarke schon vor der offiziellen Markteinführung am 1. Juli probieren – auf dem Brauereifest am 09. und 10. Juni. Beim Sommerfest der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz-Uni auf dem Uni-Campus wurde es ebenfalls angeboten, dazu am 1. Juli abends auf der Release Party des Schützenfestes.

„Wir schließen die Lücke am Markt zwischen dem eher herben Pils und dem leichten Hellen“, sagen Axel und Christian Schulz-Hausbrandt, die Geschäftsführer der Herrenhäuser Brauerei. Zuletzt hatte die Brauerei im Sommer 2021 das „Hannover Helles“ eingeführt, das seinerzeit das Icebeer als Sommerbier abgelöste. Das Helle ist geschmacklich ein leichtes Bier in der Tradition bayrischer Biere und hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten Biere im Portfolio der Brauerei entwickelt. Zu dem gehören bisher Pilsener (auch alkoholfrei), Weizen, Alster (auch alkoholfrei), Bockbier und Lüttje Lagen. Jetzt kommt „Hannover Spezial“ dazu, Motto: „Lokaler Stolz – milder Geschmack“.

Nur als Flasche erhältlich: Ab dem 1. Juli gibt es auf dem lokalen Markt eine neue Biermarke der Privatbrauerei Herrenhausen: das „Hannover Spezial“. © Quelle: Privatbrauerei Herrenhausen

