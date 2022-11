﻿Jenseits von Hannover: Neues Buch über Leibniz in Wolfenbüttel erschienen

Hannover. Natürlich, Leibniz gehört zu Hannover wie Mozart zu Salzburg oder die Beatles zu Liverpool. Dabei hatte der Großgelehrte im heutigen Niedersachsen gleich mehrere Städte, in denen er gewissermaßen ein intellektuelles Heimspielrecht beanspruchen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem Wolfenbüttel sei für den Genius "eine Art Wohlfühlort" gewesen, befinden die Leibniz-Koryphäen Annette von Boetticher und Georg Ruppelt in ihrem Band "Leibniz in Wolfenbüttel und Braunschweig", der jetzt erschienen ist: "Hier fand er angenehme Arbeitsbedingungen vor, ein intellektuelles Umfeld sowie einen Dienstherrn, der ihn zu schätzen wusste", schreiben die hannoversche Historikerin und der langjährige Direktor der Leibniz-Bibliothek.

Leibniz-Koryphäen: Annette von Boetticher und Georg Ruppelt. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Anno 1691 wurde Leibniz von den Herzögen Rudolph August und Anton Ulrich offiziell zum Bibliotheksleiter in Wolfenbüttel bestellt – ein Nebenjob zu seinen Aufgaben am Hof in Hannover. Wochenweise logierte er in den Jahren darauf in Wolfenbüttel, baute die dortige Bibliothek aus – und widmete sich auch hier seinem Tun als Universalgenie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brief mit Binärcode

Er entwarf Pläne für die Entwässerung der Gruben im Harz, und er machte sich Gedanken über eine Maulbeerbaumplantage in Wolfenbüttel, wo er nach asiatischem Vorbild Seidenraupen züchten wollte. Ein Vorhaben, das Anton Ulrich jedoch verwarf. Knochenfunde aus einer Gipsgrube bei Wolfenbüttel inspirierten ihn 1692 zu seiner Schrift Protagaea, in der er Grundzüge der Erdgeschichte skizzierte. Und von Wolfenbüttel aus unternahm er Vorstöße für eine Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen.

Schlüsseldokument für den binären Code: der "Neujahrsbrief" von Leibniz. © Quelle: Hans Winkens / Olms Verlag

Leibniz gehörte zum engeren Kreis um Herzog Anton Ulrich, der sein Urteil sehr schätzte – etwa bei der Besetzung von Professorenstellen oder der Entwicklung der Uni Helmstedt. In seinem berühmten „Neujahrsbrief“ an seinen zweiten Wolfenbütteler Dienstherren Rudolph August beschrieb Leibniz 1697 den Binärcode, der heute als eine Grundlage des digitalen Zeitalters gilt.

Ernährungstipps für den Herzog

Im Braunschweiger Dom fand Leibniz historische Dokumente für seine Welfengeschichte. Und bei Festtagen war der Gelehrte gern gesehener Gast der Herzogsfamilie im Lustschloss Salzdahlum bei Wolfenbüttel, das Hannovers Kurfürstin Sophie bewundernd als „Zauberschloss“ rühmte. Erst 1813 wurde die mittlerweile baufällige Sommerresidenz abgerissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein „Zauberschloss": Das virtuell rekonstruierte Schloss Salzdahlum, in dem Leibniz ein und ausging. © Quelle: Hans Winkens / Olms Verlag

Das Buch ist ein wissenschaftliches Werk, doch zugleich ist es allgemeinverständlich und unterhaltsam geschrieben. Der reich illustrierte Band wirft ein Schlaglicht darauf, wie eng Leibniz mit Wolfenbüttel und den Welfen dort verbunden war. In einem Brief vom 21. März 1714 gab er dem betagten und gesundheitlich angeschlagenen Anton Ulrich geradezu intime Ernährungstipps („Was man für unverdaulich hält, ist es oft gar nicht“) – und er prophezeite ihm noch ein langes Leben. Über die guten Wünsche hätte sich der Herzog sicherlich gefreut. Er starb jedoch noch vor Eingang des Schreibens.

Cover: Leibniz in Wolfenbüttel und Braunschweig. © Quelle: Olms

Annette von Boetticher und Georg Ruppelt: „Leibniz in Wolfenbüttel und Braunschweig“. Olms Verlag. 274 Seiten, 27 Euro.