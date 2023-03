﻿Neues Projekt: In Hannover-Vahrenwald entstehen Wohnungen für obdachlose Familien

Offiziell um die tausend, tatsächlich aber sehr viel mehr wohnungs- und obdachlose Menschen gibt es in Hannover. Darunter auch Familien mit Kindern. Für diese ist jetzt ein neues Projekt auf den Weg gebracht worden: In Vahrenwald wird ein Haus mit sieben Wohnungen für eine Großfamilie, Alleinerziehende und Paare gebaut.

Der erste Bau: Nun will die Stiftung „Ein Zuhause“ im Karl-Imhoff-Weg in Vahrenwald ein weiteres Gebäude für Familien und Alleinerziehende errichten, die bisher kein Dach über dem Kopf haben.

Hannover. Ein neues sogenanntes Housing-First-Projekt ist auf den Weg gebracht, im Karl-Imhoff-Weg (Vahrenwald) soll es möglichst schon in einem Jahr sieben Wohnungen für Familien und Alleinerziehende geben, die bisher kein Dach über dem Kopf haben. Am Donnerstag, 16. März, übergab der Bauherr, die Stiftung „Ein Zuhause“, nun auch öffentlich den Bauantrag an die Stadt Hannover. „Gestellt ist der Antrag aber schon“, sagte Stiftungsrat Andreas Sonnenberg. „Wir hoffen, dass die ersten Familien am 16. März 2024 einziehen können.“

Um was geht es? Wohnungslosen und obdachlosen Menschen eine Wohnung zu geben, das ist das Anliegen der Stiftung „Ein Zuhause“. Und das hat bereits im März 2021 geklappt, als die Stiftung im Karl-Imhoff-Weg das erste Bauprojekt für insgesamt 15 Menschen realisierte. Nun soll es auf der noch freien Fläche daneben ein zweites Haus mit sieben Wohnungen für Familien, Paare und Alleinerziehende geben. darunter eine Wohnung für eine große Familie mit vier Kindern. „Günstige große Wohnungen sind Mangelware in Hannover“, so Sonnenberg.

Ein sicheres Zuhause auch für Kinder

Von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht seien nämlich auch Familien mit Kindern – ihnen müsse ein sicheres Zuhause gegeben werden, in dem sie sich stabilisieren können. Praktisch: Gleich neben dem Haus befindet sich eine Kita mit Spielplatz und noch ein großer öffentlicher Spielplatz. Die Menschen ziehen nicht einfach nur in die möglichst mit Einbauküchen und Möbeln bestückten Wohnungen ein. Auch Sozialarbeitende kümmern sich um sie, helfen bei Anträgen und vermitteln notfalls im Falle eines Nachbarschaftsstreits. Das Projekt wird außerdem wissenschaftlich begleitet.

Spenden sollen Projekt ermöglichen

Die Mieten sollen bei 5,60 pro Quadratmeter liegen, das geschätzt 1,6 bis 1,7 Millionen Euro teure Projekt wird zum Großteil von Land, Region und Stadt gefördert. „Aber wir müssen auch einen Eigenanteil von 200.000 Euro aufbringen“, erklärt Sonnenberg. 40.000 Euro davon habe bereits das sehr sozial eingestellte Ehepaar Maria und Uwe Thomas Carstensen (MUT-Stiftung) aus Hannover gespendet. Sonnenberg hofft auf weitere Spenden, um das soziale Projekt realisieren zu können.

Mehr über das Projekt: https://www.stiftung-einzuhause.de/karl-imhoff-weg-9a.html

