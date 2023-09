Die „Bowling World“ an der Osterstraße hat nun ein eigenes Restaurant: Im „Chicago’s“ dreht sich alles um Spezialitäten, die von der amerikanischen Metropole inspiriert wurden.

Hannover. Seit neun Jahren rollen in der „Bowling World“ im Untergeschoss des Parkhauses an der Osterstraße die Kugeln. „Es hatte sich schon nach dem Umbau 2014 abgezeichnet, dass wir ein Platzproblem für die Gastronomie bekommen“, erklärt General Manager Felix Kuss (39). In der Lounge werden Bowls, Burger und Finger Food serviert, doch für größere Gruppen oder Firmenevents wurde es stets eng. „Wir waren schon lange an der Fläche dran“, sagt Kuss und meint damit das Restaurant „Royal City“, das im April aufgab.