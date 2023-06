Benefizprojekt

Einsatz für Hannovers Obdachlose: Niedergerke-Stiftung feiert Geburtstag mit Gala im GOP

Im GOP steigt Hannovers größte Benefizgala zugunsten Obdachloser: Die Niedergerke-Stiftung unterstützt seit 15 Jahren Menschen in Not – und plant derzeit die Einrichtung einer Krankenwohnung in Vahrenwald.