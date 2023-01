﻿Benefizgala im GOP: Niedergerke-Stiftung plant weitere Projekte für Obdachlose

Seit Jahren hilft die Stiftung von Ricarda und Udo Niedergerke Obdachlosen in Hannover. Jetzt plant das Arztehepaar unter anderem die Einrichtung weitere Krankenwohnungen für Menschen in Not. Die nächste Benefizgala ist im September im GOP.

Einsatz für Menschen in Not: Ricarda und Udo Niedergerke.

Hannover. Die Hilfsbereitschaft ist immens: Bei der Benefizgala der Niedergerke-Stiftung im GOP kamen im vergangenen September 30.000 Euro für Menschen in Not zusammen – eine Rekordsumme. "Der Krisen sind derzeit so viele, dass es mitunter schwerfällt, alle Problemherde im Blick zu behalten", sagen Ricarda und Udo Niedergerke. "Die hannoversche Stadtgesellschaft hat aber wieder einmal bewiesen, dass sie sich gegen ein solches Abstumpfen verwehrt."

Seit das Arztehepaar im Ruhestand ist, setzt es sich für Bedürftige ein. Mit seiner 2008 gegründeten Stiftung unterstützt es insbesondere Obdachlose in der Region Hannover. Unermüdlich sammeln sie Spenden, werben um Sponsoren und besuchen Bedürftige.

Gala am 4. September

Ihre Bilanz ihrer Stiftung für 2022 fällt positiv aus. So konnte mit ihrer Hilfe beispielsweise eine gynäkologische Sprechstunde der Caritas für wohnungslose Frauen eingerichtet werden. Ebenso wurde ein Spielkreisangebot für geflüchtete Kinder geschaffen. Für das kommende Jahr sei die Einrichtung weiterer Krankenwohnungen für Obdachlose geplant, teilt Ehepaar Niedergerke mit.

Unter dem Motto „Wir lassen niemanden im Regen stehen“ steht am 4. September im GOP die zehnte Benefizgala ihrer Stiftung auf dem Programm, der Vorverkauf hat jetzt begonnen. Kabarettist Matthias Brodowy präsentiert dabei eine bunte Riege an Künstlerinnen und Künstlern, der Erlös des Abends ist für die medizinische Versorgung Obdachloser in Hannover bestimmt.

Karten gibt es ab 44 Euro unter (05 11) 30 18 67 10.