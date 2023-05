﻿Hannover: Niedersachsen sind die größten Öffi-Muffel in Deutschland

Hannover. Die Niedersachsen sind zum überwiegenden Teil keine großen Anhänger von öffentlichen Verkehrsmitteln. Trotz hoher Spritpreise seien nur 7 Prozent der Menschen in den vergangenen zwölf Monaten vermehrt mit Bus und Bahn gefahren. Das ist der niedrigste Wert im Bundesländervergleich. In Bremen stieg fast jeder Vierte öfter in die Öffis. „Die Niedersachsen zeigen die mit Abstand geringste Bereitschaft, aufgrund der Einführung des 49-Euro-Tickets ihr Mobilitätsverhalten zu ändern“, lautet das Ergebnis der „Huk-Coburg-Mobilitätsstudie 2023“.

Nur 20 Prozent der Niedersachsen seien bereit, wegen des Tickets weniger ins Auto zu steigen. In Berlin überlegen gar 42 Prozent der Befragten zumindest zeitweise auf Bus oder Bahn umzusteigen.

4000 Menschen wurden bundesweit befragt

Kein Wunder, dass nur 3 Prozent der Niedersachsen wegen des 49-Euro-Tickets daran denken, dauerhaft auf ihr Auto zu verzichten (Berlin 10 Prozent). Es sei auffällig, dass die Zustimmung zu öffentlichen Verkehrsmitteln in städtischen Gebieten höher als in ländlichen Regionen sei, sagt Studienleiter Wolfgang Ludwig.

Für die Studie wurden mehr als 4000 Menschen befragt. Es ist seit 2021 die dritte repräsentative Mobilitätsstudie des Autoversicherers.

