﻿Hannover muss weniger Flüchtlinge als erwartet aufnehmen – hat aber trotzdem hohe Kosten

Hannover. Die niedersächsischen Kommunen haben in den vergangenen Wochen deutlich weniger Geflüchtete aufnehmen müssen als erwartet – auch die Stadt Hannover. Der Grund liegt darin, dass das Land Niedersachsen die vom Bund festgelegte Quote mehr als erfüllt hat. Insofern hat das Land kaum noch Schutzsuchende aufnehmen und an die Kommunen weiterreichen müssen. Doch dürfte es sich nur um eine kurze Atempause handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in dieser Woche erwartet die Stadt Hannover rund 190 Geflüchtete, die ihr vom Land zugeteilt werden. In der vergangenen Woche seien es nur 50 Personen gewesen, die die Stadt unterbringen musste, teilte ein Stadtsprecher mit.

Platz für bis zu 5000 Menschen in Messehallen

Im Herbst vergangenen Jahres rechnete das Land Niedersachsen mit der Ankunft etlicher Geflüchteter – nicht nur aus der kriegszerstörten Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern wie Syrien, Afghanistan und Iran. Ende September kündigte das Land an, dass sich die Stadt Hannover darauf einstellen müsse, bis Ende März dieses Jahres rund 4050 Menschen unterzubringen. Die Stadt richtete die Messehalle 9 als Notunterkunft ein und hielt sich die Option offen, in einer weiteren Halle Betten aufzustellen. In beiden Hallen könnten nach Angaben der Stadt 3500 bis 5000 Menschen untergebracht werden. Allein in der Messehalle 9 stehen fast 2600 Betten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bisher hat die Stadt aber lediglich 350 Geflüchtete einquartieren müssen. Von der vom Land festgelegten Quote sei folglich noch eine Zahl von 3700 Personen offen, teilt ein Stadtsprecher mit. Das bedeutet, dass die Notunterkunft in der Messehalle nur zu einem geringen Teil belegt sein dürfte. Man habe „massive Leerstände“, heißt es aus dem Rathaus.

Stadt beklagt „hohe Vorhaltekosten“

Finanziell bringt die geringe Belegung von Unterkünften kaum Vorteile. Die „Vorhaltekosten“ seien hoch, wird in Verwaltungskreisen beklagt. Erst kürzlich hat sich die Stadt vom Rat ein zusätzliches Budget von rund 20 Millionen Euro genehmigen lassen, um weitere Immobilien im Stadtgebiet als Unterkünfte für Geflüchtete herzurichten.

Kommunen bekommen vom Land eine Kostenpauschale von 10.000 Euro pro Flüchtling erstattet. Hannover moniert seit Langem, dass damit die Kosten für Unterbringung und Betreuung Geflüchteter nur zur Hälfte vom Land gedeckt seien. In einer Großstadt sei die Unterbringung deutlich kostspieliger als in ländlichen Regionen, lautet die Argumentation. Die Folge: Hannovers Haushalt ist unter anderem deswegen tief ins Minus gestürzt. So rechnet die Kämmerei für den neuen Doppelhaushalt 2023/24 mit einem Defizit von insgesamt fast 450 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Andreas Schinkel und Karl Doeleke