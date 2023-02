﻿Hannover-Nordstadt: Bauarbeiten an der Bahntrasse sorgen im Februar für Staub, Lärm und Vibrationen

Wegen Bauarbeiten entlang der Bahnstrecke an der Schulenburger Landstraße müssen sich Anwohnende aus der Nordstadt auf nächtlichen Lärm einstellen. Die Brücke in der Nähe des Nordstadt-Bahnhofs soll voraussichtlich 2027/2028 erneuert werden. Informationen zum Zeitraum und Bauabschnitt im Überblick.

Die Eisenbahnbrücke an der Schulenburger Landstraße wird neu gebaut: Die nächtlichen Kampfmittel- und Baugrunduntersuchungen entlang der Bahnstrecke beginnen am 6. Februar.

Hannover. In den nächsten Wochen kann es wegen Nachtarbeiten an den Gleisen rund um die Schulenburger Landstraße in der Nordstadt laut werden. Der Grund: Die dortige Eisenbahnbrücke soll erneuert werden. Der Neubau soll voraussichtlich 2027/28 erfolgen. Dafür beginnt die Bahn jetzt mit den notwendigen Kampfmittel- und Baugrunduntersuchungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bahnbrücke soll neu gebaut werden

Die Eisenbahnüberführung stammt aus dem Jahre 1912 und muss altersbedingt erneuert werden. Die Bahntrassen der Strecken Hannover–Hamm (Westfalen) und Hannover–Celle laufen über die Brücke. Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können, muss das Gelände auch nach Kampfmitteln abgesucht werden. Das betrifft drei Bereiche: an der Bahnbrücke über Schulenburger Landstraße/Engelbosteler Damm, auf Höhe der Feuerwache Kopernikusstraße/Weidendamm und neben der Contitech AG bei der U-Bahn-Station Werderstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lärm, Licht und Vibrationen wegen Erkundungsarbeiten

Mit einem Bagger und anderen Klein- und Handgeräten werden die Arbeiterinnen und Arbeiter das Gelände untersuchen. Zu ihrem Schutz warnen automatische Warnsysteme mit akustischen Signalen vor herannahenden Zügen. Die Erkundungsarbeiten sollen im Februar und März erfolgen. Sie sollen zwar auch tagsüber stattfinden, allerdings sind auch Nachtbauarbeiten eingeplant. Baggerlärm und Warnsignale, Licht und auch leichte Vibrationen können Anwohnerinnen und Anwohner aus der Nordstadt in Gleisnähe in folgenden Zeiträumen stören:

06.02.23 bis 12.02.23 jeweils 23.15 bis 5 Uhr (6 Nächte)

13.02.23 bis 19.02.23, jeweils 23.45 bis 5 Uhr (6 Nächte)

20.02.23 bis 25.02.23, jeweils 23.45 bis 5 Uhr (5 Nächte)

27.02.23 bis 04.03.23, jeweils 23.45 bis 5 Uhr (5 Nächte)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Bahn sei bemüht, die Störungen durch die Arbeiten so gering wie möglich zu halten, und bittet um Entschuldigung für anfallende Belästigungen. Weitere Informationen rund um das Bauprojekt hat die Deutsche Bahn auf ihrer Website zusammengestellt.