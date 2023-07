Kostenfrei bis 13:15 Uhr lesen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Es ist ein markantes Gebäude des in den Fünfziger- und Sechzigerjahren entstandenen „Constructa-Blocks“ in der Südstadt. Während sich in dem Bau an der Ecke Krausen-/Schlägerstraße heute Wohnungen befinden, wurde dieser ursprünglich für eine spezielle Schule erbaut. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.