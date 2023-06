﻿Kreativschmiede „Hafven“ in der Nordstadt feiert die Gemeinschaft

Hannover. Der kreative Geist ist deutlich spürbar, wenn man den „Hafven“ in Hannovers Nordstadt besucht. Dieser Ort vereint verschiedene Elemente in sich und lässt sich nicht auf eine Nutzung festlegen: Co-Working-Space, Werkstatt und Café – alles ist hier zu finden und ständig im Wandel. Das war nun auch beim Sommerfest zu erleben, zu dem sowohl Mitglieder als auch interessierte Gäste eingeladen waren.

Allen stand an diesem Tag die Tür zu der Kreativschmiede offen, die in Rundgängen erkundet werden konnte. Die Besucher strömten in den Innenhof, der das Zentrum des „Hafvens“ bildet. Geschäftsführerin Karen Klauke lobte ihr Team und erklärte bei der Begrüßung: „Wir feiern heute die Community“. Seit vergangenem Jahr leitet sie die Geschicke des „Hafven“.

Analoge und digitale Gemeinschaft

Das Projekt lebt von der Mitarbeit der Mitglieder, der Community. Insgesamt beteiligen sich nach Klaukes Angaben mit allen Partnern inzwischen etwa 1200 Menschen. Das Gebäude, in dem sich der „Hafven“ befindet, sei extra dafür gebaut worden, erklärt Community-Manager Dario Leydolph. An der Gestaltung des Co-Working-Space hätten die Mitglieder selber gearbeitet.

Kreativität beim Basteln: In der Werkstatt können die Mitglieder ihre Ideen umsetzen. © Quelle: Elena Rauschert

In der Werkstatt stehen ihnen dazu passende Maschinen, etwa ein Lasercutter, zur Verfügung. Für einen Beitrag von 15 Euro pro Monat kann man sich daran in der Werkstatt ausprobieren, mit dem Resident-Tarif von 149 Euro kann man zu den Öffnungszeiten praktisch unbegrenzt an seinen Projekten werkeln. Mit dabei sind dann auch Profis, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar“, sagt Dario Leydolph. Doch der „Hafven“ ist nicht nur analog vor Ort, sondern auch digital: „Man kann die Räumlichkeiten oder unsere Software nutzen“, erläutert Karen Klauke.

Community-Gedanke bringt zusammen

Für das Sommerfest haben sich viele „Hafven“-Mitglieder und Interessierte zusammengefunden: So gab es eine Disco-Hüpfburg für die Kinder und geführte Touren durchs Haus. „Make wood not war“ lautete das Motto im Maker Space. Tattoo-Fans konnten sich eine permanente oder vorübergehende Erinnerung auf der Haut mitnehmen. Für das musikalische Programm sorgten Suzan Coskun und Jona Straub.

In Kooperation mit der Aktion „Ins Blaue – Ein Spaziergang durch das Spektrum der Architektur“ entstanden an verschiedenen Orten in der Stadt Installationen. Außerdem konnten die Gäste bei einer Tombola Preise gewinnen – der Erlös soll an die Nordstadt-Initiative „Wasmitherz“ gehen.

