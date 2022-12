﻿Entstehen mehr Eigentumswohnungen auf dem Bumke-Gelände in Hannovers Nordstadt?

Hannover. Der geplante Wohnungsneubau auf dem ehemaligen Bumke-Gelände am Engelbosteler Damm wird konkreter. In Hannovers Nordstadt gab es zahlreiche Diskussionen und Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum sowie einer sozialen Mischung im entstehenden Quartier.

Nach etlichen Verzögerungen hat die Stadt Hannover jetzt einen städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmen Theo Gerlach Wohnungsbau ausgehandelt, der Bedingungen festlegt. Angekündigt war das bereits für Anfang 2022. Der Inhalt hat Bürgerinnen und Bürger, die das Verfahren kritisch begleiten, nun allerdings überrascht. Manche Punkte, die in dem langen Diskussionsprozess gesichert erschienen, stehen nun infrage.

Auf dem Gelände ist ein Mix aus 86 Prozent Wohnen sowie zu 10 Prozent Gewerbe und 4 Prozent gemeinwohlorientierte gewerbliche Nutzung (wie eine Kita oder Sharing-Angebote) geplant. Es sollen mindestens 145 Wohnungen entstehen. Auf ihrer sozialem Aufteilung liegt ein besonderes Augenmerk der Öffentlichkeit.

Anteil an Eigentumswohnungen erhöht?

„Bisher gab es die Zusage, dass Eigentumswohnungen nur 30 Prozent der Wohneinheiten ausmachen“, sagt Kim Pollermann von der Initiative „Bumke selber machen“. Im städtebaulichen Vertrag ist jetzt von weiteren 4 Prozent Wohnungen für „besonderes Wohnen in Miete oder Eigentum“ die Rede. Diese Einheiten sind für Wohnprojekte mit gemeinschaftlich genutzten Räumen wie im generationenübergreifenden Wohnen gedacht.

Eine Forderung von Bürgern in der Nordstadt: Auf dem Baugelände an der Oberstraße soll eine Genossenschaft zum Zuge kommen. © Quelle: Christian Behrens

In dem Bauprojekt sind 21 Prozent frei finanzierte Mietwohnungen mit entsprechenden marktüblichen Mieten vorgesehen. „In allen bisherigen Darstellungen wurde eine langfristige Sicherung dieser Wohnungen nie in Zweifel gezogen“, sagt Pollermann. Im Vertrag ist nun allerdings die Rede davon, dass die Garantie für diese Wohnungen nach zehn Jahren abläuft, sie also dann als Eigentum verkauft werden könnten.

Sozialwohnungen verlagert?

Es entstehen außerdem 33 Prozent geförderte Wohnungen, für die Mieter einen Berechtigungsschein vorweisen müssen. Die Aktivisten von „Bumke selber machen“ sehen die damit angestrebte soziale Mischung im Quartier nun aber gefährdet: Gerlach Wohnungsbau darf einen Teil dieser Wohnungen an anderer Stelle nachweisen, eine sogenannte „mittelbare Belegung“. Die Firma hat sich verpflichtet, dass diese Ersatzwohnungen zumindest innerhalb der Nordstadt liegen.

Ein weiterer kritischer Punkt: Die restlichen 12 Prozent an Wohnungen, die in zwei Gebäuden an der Oberstraße entstehen, sollen an eine Genossenschaft gehen. Auch dafür ist eine Wohnraumförderung vorgesehen, die halbwegs bezahlbare Mieten für Menschen mit geringerem Einkommen garantiert.

Chance für eine Genossenschaft?

Der Bezirksrat Nord hatte gefordert, die Vergabe an eine Genossenschaft verbindlich festzuschreiben. Das ist nach Aussagen der Stadt rechtlich aber nicht möglich. Im städtebaulichen Vertrag heißt es nun, der Investor solle sich „ernsthaft“ um den Verkauf eines Grundstücks oder Gebäudes an eine Genossenschaft bemühen.

Die Sozialbindung der geförderten Wohnungen läuft nach 15 Jahren aus. Eine Verlängerung lässt sich laut Stadt nicht festschreiben. Gerlach habe sich bereiterklärt, bei einem Verkauf der Grundstücke dem Käufer Gespräche mit der Stadt über eine Verlängerung nahezubringen.

Gültig werden der städtebauliche Vertrag und der Bebauungsplan erst, wenn der Rat zustimmt. Der Bezirksrat Nord, dem die umfangreichen Papiere jetzt als erstes vorlagen, hat seine Entscheidung verschoben. Mitte Januar trifft sich der Bezirksrat zunächst zu einer internen Beratung.