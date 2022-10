Kein tragfähiges Konzept? Die Hannah-Arendt-Bibliothek in Hannover muss ihre angestammten Räume im Stadtteilzentrum Nordstadt räumen. Die Betreiber suchen nun ein neues Domizil.

„Ein Teil unserer Bücher ist schon gepackt“: Walter Koch in der Hannah-Arendt-Bibliothek.

Hannah-Arendt-Bibliothek sucht ein neues Zuhause – am liebsten in Linden

Hannover. Über viele Jahre hatte die Hannah-Arendt-Bibliothek ihren Sitz in den Räumen des Stadtteilzentrums Nordstadt. Jetzt muss sie ihr Domizil in der früheren Bürgerschule an der Schaufelder Straße räumen. „Bis Ende Oktober müssen wir ausziehen, ein Teil unserer Bücher ist schon gepackt“, sagt Walter Koch vom Trägerverein der Bibliothek, dem Hannah-Arendt-Haus.

Das Stadtteilzentrum als Vermieter hat den Vertrag mit der Bibliothek gekündigt. Diese habe Schwierigkeiten gehabt, die Miete regelmäßig zu bezahlen, heißt es. Außerdem sei sie nicht mehr stark frequentiert gewesen, sagt Sven Abend vom Vorstand des Stadtteilzentrums. Und die Bibliothek habe kein tragfähiges Konzept für die Zukunft gehabt.

Angestammtes Domizil: Nach Jahren muss die Hannah-Arendt-Bibliothek das Stadtteilzentrum Nordstadt verlassen. © Quelle: Simon Benne

"Wir waren zu klein, um Unterstützung durch Corona-Förderprogramme zu bekommen", sagt Walter Koch. Der 75-Jährige bedauert die Kündigung gleichwohl. "Es wird künftig schwerer werden, Hannah Arendts Werk in der Stadtgesellschaft zu vermitteln." Er erinnert daran, dass wichtige Initiativen wie die Hannah-Arendt-Tage und das Hannah-Arendt-Stipendium unter Beteiligung der Bibliothek entwickelt wurden.

Neues Domizil in Linden?

Die Bibliothek, die an die bedeutende Philosophin erinnert, umfasst rund 4000 Bände zu Politik, Soziologie und Philosophie. Seit 2011 hat sie ihr Domizil unter ihrem heutigen Namen in der Bürgerschule, doch hervorgegangen ist sie aus einem 1985 begründeten Wissenschaftsladen. Ein Relikt aus der Zeit studentischer Aufbrüche.

Sucht nach einem neuen Standort: Walter Koch. © Quelle: Simon Benne

„Wir wollen, dass unsere Bücher nicht auf dem Flohmarkt landen, sondern als einzigartige Sammlung weiterhin öffentlich zur Verfügung stehen“, sagt Koch. Vorübergehend sollen die Bände im Keller der Stadtteilbibliothek Herrenhausen zwischengelagert werden. Koch sucht mittlerweile ein neues Domizil. „Am liebsten wäre uns ein Standort unweit des Lindener Marktes, wo das Geburtshaus von Hannah Arendt steht“, sagt er. „Als Vision schwebt uns ein Kulturcafé mit Bibliothek vor.“