﻿Seit fünf Jahren aktiv in der Nachbarschaft: Verein Wasmitherz will neuen Stadtteilfonds für die Nordstadt gründen

Erkältungswelle in Garbsen: So ist die Lage in Kitas und Schulen

In den Schulen und Kitas in Garbsen stehen die Telefone kaum still: Ungewöhnlich viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte melden sich krank – was die Verantwortlichen vor große Herausforderungen stellt.