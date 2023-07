Kommunalpolitik

Politiker als Papas: Ungewöhnliches geschieht in diesem Sommer in Hannover, wenn Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Steffen Krach gleichzeitig in Elternzeit gehen. Die Politiker liegen damit zwar durchaus im Trend, sind aber dennoch die Ausnahme. Wie wird das funktionieren?

