﻿Hannover: Obduktion des Toten aus Mecklenheider Forst abgeschlossen

Die Rechtsmedizin in Hannover hat die Untersuchungen am unbekannten Leichnam aus dem Mecklenheider Forst beendet. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Pilzsammler hatten den Toten am Dienstag abseits eines Waldweges entdeckt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket