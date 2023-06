﻿Was bewegt die Bürger? Oberbürgermeister Onay lädt im Juni zum Dialog ins Stadtteilzentrum Stöcken ein

Herrenhausen-Stöcken. Der Oberbürgermeister von Hannover will in den Dialog kommen: Belit Onay (Grüne) lädt die Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Herrenhausen-Stöcken für Montag, 19. Juni, zu einer Versammlung ins Stadtteilzentrum Stöcken an der Eichsfelder Straße 101 ein. Ziel der Versammlung ist es, über die Themen, die die Stadt Hannover bewegen, sowie über die Entwicklungspotenziale des Stadtbezirks zu diskutieren. Neben dem Oberbürgermeister werden auch Vertreterinnen und Vertreter einzelner Fachbereiche dabei sein.

So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss an die Diskussion mit Onay die Möglichkeit, in thematischen Foren weitere Fragen zu stellen sowie den Fachreferentinnen und Referenten ihre Anliegen und Anregungen mit auf den Weg zu geben. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr.

