Räuber bedroht Tankstellenmitarbeiter an der Göttinger Chaussee

Der Raubüberfall ereignete sich am Freitag gegen 0.20 Uhr an einer Tankstelle an der Göttinger Chaussee/Bückeburger Straße. Zu dieser Zeit betrat der Täter den Innenraum. „Mit einem Messer bedrohte er den 39-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Täter flüchtet mit Beute in Richtung Wallensteinstraße

Dann flüchtete der männliche Täter samt Diebesgut in Richtung Wallensteinstraße. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt. „Die Höhe der erlangten Beute liegt etwa im mittleren dreistelligen Bereich“, so Bohrmann. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte braune Augen und eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Bomberjacke und ein schwarzes Cap. Der Mann war bis auf die Augen durch schwarzen Stoff vermummt.

Wer kann Hinweise geben?

Der Zentrale Kriminaldienst hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.