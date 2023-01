﻿Noltemeyerbrücke: Östlicher Gleisübergang für mindestens zwölf Tage gesperrt

Wegen Bauarbeiten am Gleisbett kann der östliche Stadtbahnübergang der Haltestelle Noltemeyerbrücke der Linien 3, 7 und 9 in der Zeit von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 10. Februar, nicht überquert werden.

Hannover. In der Zeit von Montag, 30. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 10. Februar, ist der Gleisbereich am östlichen Fußgängerüberweg der Stadtbahnhaltestelle Noltemeyerbrücke gesperrt, an der die Linien 3, 7 und 9 halten. Wegen der Bauarbeiten können Passanten die Stadtbahngleise am östlichen Haltestellenende nicht überqueren, teilt die Üstra mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert, der Bahnverkehr ist durch diese Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Der östliche Schienenübergang ist meist stark frequentiert, da sich in der Nähe der Umsteigepunkt zu den Stadtbussen befindet. Die Üstra bittet Fahrgäste deshalb darum, beim Umsteigen mehr Zeit einzuplanen. Kommen Fahrgäste aus Richtung Podbielskistraße/Sutelstraße und wollen die Bahnsteigseite Richtung stadtauswärts erreichen, müssen sie während der Sperrung den westlichen Übergang in Richtung Nord-Ost-Bad nutzten. Das gilt auch für den Fall, wenn Fahrgäste vom Gehaplatz kommen und stadteinwärts fahren wollen.