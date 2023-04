﻿„Der kleine Ritter Kackebart“: David Safiers erstes Kinderbuch entsteht in Hannover – mit Illustrationen von Oliver Kurth

Hannover. „Es ist verrückt, wenn man es zum ersten Mal in der Hand hält“, sagt Oliver Kurth (48) mit Stolz in der Stimme. Der Mann, dessen Coverillustrationen zu den „Miss Merkel“-Krimis von Bestsellerautor David Safier (56) den Kundinnen und Kunden in Buchläden aus den Regalen entgegenstrahlen, meint ein ganz besonderes Werk. „Mein erstes Bilderbuch.“

Die Idee zu „Der kleine Ritter Kackebart“ (Rowohlt, 32 Seiten, 13 Euro) hatte Safier. Mit ihm pflegt Kurth eine enge Freundschaft und Arbeitsbeziehung, seit er 2013 das Cover für den Roman „Muh“ zeichnete, in dem die Kuh Lolle aus Ostfriesland das Glück in Indien sucht. Es folgten „Traumprinz“, „Mieses Karma hoch 2“, „Aufgetaut“ und zwei Bände „Miss Merkel“, die allesamt Kassenschlager wurden. „Das Thema ist David lange im Kopf herumgespukt“, sagt Kurth über die Geschichte des neuen Kinderbuches.

Schräger Humor: David Safier hatte die Idee zu „Der kleine Ritter Kackebart“, Oliver Kurth hat die Zeichnungen gemacht. © Quelle: Andrea Tratner

„Es ist gut, anders zu sein“, ist der Untertitel des Kinderbuches. Das stimmt schon mal für den kleinen Helden, einen Bauernjungen, der wie Mama, Papa und Opa einen buschigen Bart trägt, in dem sich Kackeköttel verfangen haben. Sein Traum? Ritter zu werden! Als König Pipifax ein Turnier ausrichten lässt, will Kackebart antreten – und wird wegen seines müffeligen Haarwuchses am Kinn ausgelacht. Doch als der Drache Stinkerülps die Prinzessin entführt, schlägt seine große Stunde.

Vier Monate Arbeit stecken in den 34 liebevoll illustrierten Seiten, die auch vom Wortwitz leben. „Kinder lachen sich schlapp über die Namen“, hat Kurth im Freundes- und Bekanntenkreis festgestellt. Da gibt es ein Einhorn namens Windelpups, Ritter, die Lackeaff und Flitzepiep heißen, und den üblen Piraten Klohocker. „Unser Ansatz ist ganz schön schrägt“, sagt der Zeichner aus Linden. „Aber Kinder verstehen die Botschaft sehr gut.“

Es könnte eine „Kackebart“-Fortsetzung geben

An den Figuren hat Kurth lange getüftelt. „Sie sollten nicht wie Comics oder Animationen aussehen, ich musste erst den Stil finden, viel ausprobieren“, sagt er. Das sei bei einem Erstling immer die größte Arbeit. „Das zweite geht dann leichter von der Hand“, deutet er schon mal an, dass es eine Fortsetzung des Buches geben könnte. „Es steckt viel Herz in dieser Geschichte.“

Dabei hat der Illustrator gerade gut zu tun, derzeit sitzt er an Zeichnungen für einen Film – „The last Whalesinger“ soll 2025 in die Kinos kommen. „Die Handlung spielt komplett unter Wasser, ein sehr poetisches Projekt.“ Auch in Filmen wie „Urmel aus dem Eis“, „Konferenz der Tiere“ oder „Happy Family“ hat er mitgemischt. Sein Kinderbuch sei aber etwas ganz Besonderes, meint Kurth. „Beim Film bin ich einer von vielen, die ihren Beitrag leisten. Bei einem Buch sieht man meine Arbeit.“

Und auch die kleinen Leserinnen und Leser sehen den Zeichner. Auf der letzten Seite hat Kurth Porträts von David Safier und sich als mittelalterliche Knappen gemalt. Natürlich mit Kacke im Bart.