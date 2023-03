﻿Hannover hat eine neue Grundschule: „Am Buchholzer Grün“ offiziell eröffnet

In Hannover steigt der Bedarf nach Kita- und Schulplätzen durch ständigen Zuzug und Neubaugebiete. In Groß-Buchholz gibt es jetzt offiziell am Paracelsusweg die Grundschule „Am Buchholzer Grün“

Groß-Buchholz. Die Stadt wächst – und damit auch der Bedarf an Grundschulen. Am Paracelsusweg in Groß-Buchholz ist in nur 22 Monaten für 22,5 Millionen Euro die neue Grundschule „Am Buchholzer Grün“ gebaut worden, die Oberbürgermeister Belit Onay jetzt offiziell in Betrieb genommen hat. Mehr als 300 Kinder finden in dem dreigeschossigen Gebäude mit Zweifeldsporthalle Platz. „Ich freue mich, dass wir der noch jungen Grundschule nun eine feste Adresse mit topmodernen Lernbedingungen bieten können“, sagte er bei einer Feierstunde: „Das räumliche Konzept des zukunftsweisenden Schulbaus ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf Unterricht, Ganztag, Sport und Inklusion.“ Die Stadt hat die Schule im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft durch die Goldbeck Ost GmbH errichten lassen.

Sporthalle kann in zwei Flächen geteilt werden

Symbolische Schlüsselübergabe (v.l.): Oberbürgermeister Belit Onay, Schulleiterin Julia Kroes und Projektleiter Dirk Jahn von der Goldbeck Ost GmbH © Quelle: Stadt Hannvoer

Die abgesenkte Aula mit Bühne ist Mittelpunkt des Gebäudes, sie verbindet Schule und Sport. Musikraum und Mensa lassen sich bei Bedarf zuschalten, der Bereich kann im Schulalltag genauso wie für andere Veranstaltungen etwa abends flexibel genutzt werden. In den Obergeschossen sind drei sogenannte pädagogische Einheiten entstanden. In ihnen gruppieren sich jeweils vier allgemeine Unterrichtsräume, ein kleiner Differenzierungsraum, ein Ruheraum, eine Teamstation, ein Freizeitraum für die ersten Klassen, eine Toilette sowie ein Raum, der als Schulbibliothek, Informatikraum oder großer Differenzierungsraum dienen kann, um eine Mitte, die als Lerninsel oder Pausenfläche mit Präsentations- und Garderobenflächen genutzt werden kann. Die Zweifeldsporthalle kann mit einem raumhohen Trennvorhang in zwei gleichgroße Sporthallenflächen geteilt werden.

Das verklinkerte Gebäude setzt sich aus vier gestaffelten Baukörpern zusammen, die parallel zum Messeschnellweg ein zurückgesetztes Schulensemble bilden, das den Schulhof und die angrenzende Wohnbebauung vor Lärm schützt. Ein Vordach entlang der Sporthalle verbindet die Stellplätze für Fahrräder mit den beiden überdachten Hauptzugängen für Schule und Sport. Auf den begrünten Dachflächen ist eine Photovoltaikanlage installiert. Auf dem Pausenhof gibt es Sitzmöglichkeiten, einen Schulgarten, Pflanzinseln, Spielflächen und viele Bäume.

Neubau begann im Oktober 2020

Weil die Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen war, gab es schon seit 2015 Pläne zum Bau einer neuen Grundschule. Kurzfristig konnte das Schulgebäude der auslaufenden Förderschule Maximilian-Kolbe-Schule mitgenutzt werden. Der Neubau startete im Oktober 2020, in den Herbstferien 2022 konnte die Schulgemeinschaft einziehen.