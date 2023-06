﻿Hannover: Online-Supermarkt Oda liefert ab sofort Lebensmittel

Hannover. Der norwegische Online-Supermarkt Oda ist ab sofort in Hannover am Start. Wie das Unternehmen mitteilt, bietet es seit 1. Juni mehr als 9000 Produkte an – darunter Lebensmittel, Backwaren, Getränke und Haushaltsartikel. Oda gibt es bereits in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Wolfsburg und Gifhorn.

Es soll aber nicht nur herkömmliche Supermarktwaren geben: „Oda bezieht außerdem Produkte von Herstellern und Bauernhöfen aus der Region Hannover“, teilt das Unternehmen mit. Plus: Wer norwegische Produkte mag, kann diese durch die Eingabe des norwegischen Flaggen-Emojis finden. Das nötige Verteilzentrum baute Oda in Braunschweig-Weststadt.

Oda in Hannover: Keine Gebühren im Juni

Eingekauft wird per App (Android und Apple) oder Webseite, zum Bezahlen stehen unter anderem Kreditkarten und Paypal zur Verfügung. Die Lieferkosten entfallen zum Angebotsstart den ganzen Juni, danach sind es bis zu 3,99 Euro. Wer bis 21.30 Uhr bestellt, bekommt die Waren am nächsten Tag zwischen 6 und 22 Uhr.

Damit hat Hannover nun einen weiteren Dienstleister im umkämpften Markt der Lebensmittelzusteller. In der Stadt bieten bereits Rewe und Edeka Onlineshops samt Lieferservice. Außerdem buhlen die Bringdienste Gorillas und Flink um Kunden.

