﻿Opernintendantin Berman wehrt sich vor Gericht gegen antisemitische E-Mail

Hannover. Mit Kritik müssen Kunstschaffende grundsätzlich leben können. Die E-Mail aber, die Opernintendantin Laura Berman vor einiger Zeit über das Kontaktformular des Staatstheaters erhielt, überschritt ganz offenkundig Grenzen – und hat jetzt ein juristisches Nachspiel.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 73-jährigen Heidemarie M. vor, die Intendantin, die aus einer jüdischen Familie in den USA stammt, „aufgrund ihres jüdischen Glaubens in ihrer Ehre herabgewürdigt und in ihrer Menschenwürde angegriffen zu haben“, wie das Amtsgericht Hannover mitteilt.

Die Angeklagte aus der Region Hannover äußerte sich demnach in ihrer langen E-Mail nicht nur abfällig über das Programm des Opernhauses. Sie soll die angeblich schlechte Qualität der Aufführungen auch der Zugehörigkeit der Intendantin zum Judentum zugeschrieben und sich insgesamt abwertend über jüdische Menschen geäußert haben – in drastischen Worten.

Vorwurf: verhetzende Beleidigung

Antisemitismus sei in der Gesellschaft überall verbreitet, sagt Laura Berman. Derartige E-Mails seien jedoch die Ausnahme: „In dieser Art handelt es sich um einen singulären Fall.“

Sie habe die Angelegenheit in ihrem Team besprochen. „Wir haben dann entschieden, dass es notwendig ist, etwas dagegen zu unternehmen“, sagt die Intendantin. Sie stellte einen Strafantrag. Gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft legte Heidemarie M. jedoch Einspruch ein, daher wird es am Donnerstag, 17. August, nun zu einer Hauptverhandlung wegen verhetzender Beleidigung kommen. Dabei muss das Amtsgericht klären, ob die Vorwürfe zutreffen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Antisemitismus ist auf dem Vormarsch

Antisemitismus ist auf dem Vormarsch, in Niedersachsen zählten die Staatsanwaltschaften 2021 mehr als 250 Verfahren. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Debatten über Rassismus und Antisemitismus in der Kulturbranche.

„Explizite Hass- und Drohmails gehen bei uns aber zum Glück nur sehr selten ein“, sagt Eliah Sakakushev-von Bismarck, Leiter der jüdischen Villa Seligmann. Laura Berman warnt indes davor, Antisemitismus zu unterschätzen: „Er ist immer präsent – nicht nur in Deutschland.“

