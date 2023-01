﻿Opfer aus Hannover soll nach Gewalttat für Rettungswagen zahlen – und geht aus Protest in Beugehaft

Bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Kröpcke greift ein aggressiver Radfahrer einen Kommunalpolitiker aus Hannover-Badenstedt an. Der soll jetzt 475 Euro für den Rettungswagen zahlen, der ihn mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus brachte. Das Opfer sieht das nicht ein und geht aus Protest am Montag in Beugehaft – während der polizeibekannte Täter frei herumläuft, weil das Strafverfahren eingestellt wurde.

Soll in Beugehaft: Gewaltopfer Uwe Bretthauer will die Kosten eines Rettungswageneinsatzes nicht bezahlen, nachdem ihn ein Radfahrer in der Fußgängerzone zu Boden geschlagen hat.

Hannover. Das Schreiben der Obergerichtsvollzieherin ist unmissverständlich. Am kommenden Montag soll sich Herr Uwe Bretthauer in ihrem Büro einfinden, damit er in Beugehaft genommen werden kann. Er war Opfer einer Gewalttat und weigert sich, dafür 475 Euro zu bezahlen. Die Obergerichtsvollzieherin bittet ihn, zum Termin auch wirklich zu erscheinen, „um unnötiges Aufsehen zu vermeiden“. Denn sonst riskiere er „eine Verhaftung zu einer Ihnen nicht genehmen Zeit, unter Umständen mit polizeilicher Unterstützung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 74-jährige Zahnarzt im Ruhestand ist fassungslos. Als Kommunalpolitiker im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hatte er im September 2021 eine Wahlkampfveranstaltung seines FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner auf dem Kröpcke unterstützt.

Radfahrer schlägt zu

Während der Veranstaltung hatte er einen rücksichtslosen Radfahrer darauf hingewiesen, dass man in der Fußgängerzone nicht Rad fahren dürfe. Daraufhin schlug dieser ihn nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Zeugen zu Boden. Die Zeugen hielten den Täter fest, bis die Polizei kam. Bretthauer erstattete Anzeige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung brachte ihn ein Rettungswagen der Feuerwehr ins Nordstadtkrankenhaus. Für diese Fahrt soll Bretthauer jetzt bezahlen, 317 Euro plus diverse Säumniszuschläge und Mahnkosten

„Es geht mir nicht um das Geld“

„Es geht mir nicht um das Geld“, sagt Bretthauer. Es sei für ihn eine Frage der demokratischen Überzeugung, dass für die Folgen einer Gewalttat nicht das Opfer zur Kasse gebeten werden dürfe. Vier Briefe hat er bereits an die Stadtspitze geschrieben, namentlich an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Denn die Feuerwehr, von der die Rechnung für die Rettungsfahrt stammt, ist eine Behörde der Stadt.

Fassungslos: Zahnarzt Uwe Bretthauer mit den ablehnenden Antwortschreiben aus dem Rathaus. © Quelle: Christian Behrens

Bretthauers Argumentation: In Sonntagsreden werde stets betont, dass man Ehrenamtliche und Kommunalpolitiker vor den Folgen von Aggression und Gewalt schützen müsse. Auch Onay habe sich so geäußert. „Der Staat konnte mich offenbar nicht schützen, aber dass er nun von mir auch noch Geld für die Folgen will, das widerstrebt mir“, sagt er.

Onay: Rechtlichen Rahmenbedingungen lassen keine andere Entscheidung zu

Mitte November hat Onay freundlich, aber abschlägig auf den jüngsten Bittbrief geantwortet. In dem Schreiben steht, dass die „rechtlichen Rahmenbedingungen und daraus resultierenden Abrechnungsmodalitäten von Rettungseinsätzen“ keine andere Entscheidung zuließen, als den Betrag einzutreiben. Natürlich heißt es in dem Brief an Bretthauer auch, Onay nehme „Ihr Anliegen sehr ernst und bedaure nochmals ausdrücklich diesen brutalen Angriff auf Ihre Person“. Aber in der Sache bleibt es dabei: Die Feuerwehr fordert das Geld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun ist die Sachlage tatsächlich etwas verzwickt. Der Großteil der Bevölkerung merkt finanziell nichts davon, wer den Rettungswagentransport ins Krankenhaus bezahlt. Denn normalerweise übernimmt das die eigene Krankenkasse. Der Arzt im Ruhestand aber ist privat versichert, „und weil ich eigentlich immer gesund bin, habe ich eine Selbstbeteiligung von 1200 Euro vereinbart“, sagt er. Deshalb bezahlt seine Krankenkasse die Rettungswagenfahrt nicht.

Opfer geht in Beugehaft, Täter läuft frei herum

Es gehört zur bitteren Ironie des Vorgangs, dass das Gewaltopfer nun also in Beugehaft gehen soll, während der Täter nicht nur auf freiem Fuß ist, sondern für die Tat nicht verurteilt wurde. Denn der Angriff des heute 25-jährigen Mannes, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf dem Kröpcke mit einem Lastenrad unterwegs war, war nicht seine einzige Straftat. Er gilt als polizeibekannt, weil er offenbar eine niedrige Gewaltschwelle hat. Recherchen dieser Zeitung ergaben: Er ist wegen mindestens eines anderen, ähnlichen Vergehens verurteilt worden – und weil der Angriff gegen Zahnarzt Bretthauer das Strafmaß „nicht bedeutend erhöht hätte“, wie Oberstaatsanwältin Irene Silinger sagt, ist das Verfahren in der Kröpcke-Angelegenheit eingestellt worden.

Bluterguss am Ellenbogen vom Sturz: Uwe Bretthauer wurde von einem Gewaltopfer zu Boden geschlagen. Jetzt soll er für den Rettungseinsatz zahlen. © Quelle: privat

Silinger weiß, dass solche Vorgänge unpopulär sind. Es macht sich nie gut in der Öffentlichkeit, wenn ein Straftäter für eine erwiesene, konkret belegbare Straftat nicht verurteilt wird. Sie weist deshalb darauf hin, dass es dem Geschädigten zusteht, unabhängig vom Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche gegen den Täter zu stellen – ihn also wegen der Rettungswagenfahrt auf Zahlung zu verklagen, möglicherweise auch auf Schmerzensgeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur die körperlichen Blessuren sind verheilt

Gewaltopfer Bretthauer kennt diese Argumentationen. „Die einen werfen mir durch die Blume vor, dass es doch meine Schuld sei, wenn ich privat versichert sei, die anderen erwarten, dass ich als Leidtragender jetzt auch noch Prozesse gegen den Täter führen soll, die wahrscheinlich aussichtslos sind“, ärgert er sich: „Am Ende aber läuft es immer darauf hinaus, dass das Opfer sich kümmern soll. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Bretthauer hatte von dem gewaltsamen Übergriff keine Gehirnerschütterung davongetragen. Fotos, die unmittelbar nach der Tat gefertigt wurden, zeigen Blutergüsse an seinem Ellenbogen. Sie stammen von dem Sturz, als der Täter ihn zu Boden schlug. Die körperlichen Blessuren sind längst verheilt. Am nächsten Montag kommen Blessuren anderer Art hinzu, wenn der 74-Jährige ins Gefängnis wandert, weil er nicht für die Aggression eines anderen zahlen will.