﻿Osterfeuer auf dem Faust-Gelände zieht Tausende an

Tradition in Linden

Auch in Linden auf dem Gelände des Veranstaltungszentrums Faust brennt jährlich ein Osterfeuer. Es brennt aber am Ostersonntag und zieht Menschen vornehmlich aus dem Stadtteil, aber auch aus ganz Hannover an.

