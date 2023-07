﻿Vorstand fährt 400 Kilometer mit selbst gebautem Gebrauchtrad für die Senegal-Hilfe

Andreas Wahl, Vorstand der Ostland-Wohnungsgenossenschaft, fuhr eine dreitägige Spendentour von Hannover nach Berlin. 23.000 Euro kamen zusammen. Das Fahrrad dafür hatte er aus gebrauchten Teilen selbst zusammengebaut.

Hannover-Linden. Mit vollem körperlichen Einsatz eine gute Sache unterstützen: Das hatte sich Andreas Wahl, Vorstand der Ostland-Wohnungsgenossenschaft, vorgenommen. Mit einer rund 400 Kilometer langen Radtour wollten die Teilnehmer Spenden für die Senegal-Hilfe sammeln. Sie legten an drei Tagen die Strecke von Hannover nach Berlin zurück. Neben der Wohnungsgenossenschaft Ostland organisierten die Heimatwerk Hannover eG und der Bauverein Neustadt am Rübenberge die Aktion mit. Zudem holte sich Andreas Wahl unter anderem seinen langjährigen Freund Detlef Meine von der Firma Buderus und Unterstützer aus der Wohnungswirtschaft an die Seite. Sein Neustädter Vorstandskollege Lutz Nolte begleitete ihn auf dem ersten Abschnitt der Fahrt.