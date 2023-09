﻿Mann demoliert Autos an der Eilenriede und greift Polizisten an

Hannover. Ein 40-Jähriger hat Samstag, 2. September, am Rande der Eilenriede in Hannovers Oststadt zwei Autos beschädigt. Als der Mann die hinzugerufene Polizei erblickte, flüchtete er zunächst in den Stadtwald, wo er gestellt werden konnte. Wie ein Sprecher der Polizei Hannover mitteilt, leistete der 40-Jährige Widerstand.

Mehrere Passanten hatten gegen 11.45 Uhr beobachtet, wie der Mann an der Hohenzollernstraße einen geparkten Mercedes und einen Toyota demolierte. Die Augenzeugen alarmierten die Polizei. Bei seiner Festnahme und dem Transport in die Gewahrsamszelle ging er dann die Beamten an. Ein 27-jähriger und ein 30-jähriger Polizist erlitten leichte Verletzungen. „Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Randalierer wird leicht verletzt

Bei der Auseinandersetzung wurde auch der 40-Jährige leicht verletzt, er musste unter Begleitung von Polizisten im Krankenhaus behandelt werden. Ob der Mann möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist noch unklar. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Im Krankenhaus beruhigte sich der Randalierer jedenfalls und konnte nach seiner Behandlung gehen. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt.

