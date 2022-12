﻿Wohnungsloser randaliert in Hannover im Treppenhaus

Nach Leichenverwechselung in der MHH: Türkische und deutsche Familien setzen Angehörige in den richtigen Gräbern bei

Die irrtümliche Einäscherung eines muslimischen Mannes aus Hannover an der MHH und seine Beisetzung im Kreise einer falschen Familie haben hohe Wellen geschlagen. Nun konnten die Angehörigen beider Seiten die Verstorbenen halbwegs versöhnlich verabschieden. Die Kritik an der Klinik hält aber an.