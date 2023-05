﻿Outdoor- und Militärartikelgeschäft Räer an der Marienstraße schließt

Hannover. Erneut schließt einalteingesessenes Fachgeschäft in Hannover. Der in Hannover unter dem langjährigen Namen Räer bekannte Outdoorausrüster an der Marienstraße macht Mitte Juni Schluss, wie Inhaberin Annette Räer bestätigt.

Räer schließt Geschäft in Hannover

Das Sortiment in dem 140 Quadratmeter großen Geschäft glich über Jahrzehnte einer Fundgrube für Outdoorfans, Camper und Freunde ausgemusterter Armeebekleidung. Einige Kunden ließen sich durch das Flecktarn-Design mancher Artikel abschrecken. Der Großteil des Angebots aber sprach durchaus auch Menschen an, die nicht in Scharmützel ziehen. Eine kleine Auswahl:

* Wasserfilter zur Aufbereitung von Trinkwasser aus Pfützen und Bächen

* Jagd- und Klappmesser in allen Größen und Klingenarten

* Schlafsäcke, Isomatten, Zelte und mehr

* Seesäcke, Rucksäcke und andere Transportbehälter

* Die im Bundeswehrjargon „Knobelbecher“ genannten Kampfstiefel und andere Fußbekleidungen nahezu jeder Art und Güte

* Kompasse, Navigationsbesteck sowie Campinggeschirre vom Löffel bis zum Kochtopf

* und natürlich wetterfeste und meist sehr robust gefertigte Kleidung von Marschsocken über Hosen und Jacken bis zum Regenhut

Seit 1960 in Hannover

Räers Vater Heinrich hatte sich in den Fünfzigerjahren, nachdem er aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, mit einem Handel für aufgekaufte Lagerbestände zunächst in Hildesheim selbstständig gemacht. 1960 expandierte er nach Hannover, seit 1962 ist das Geschäft an der Marienstraße nahe der Kreuzung Sallstraße ansässig. Tochter Annette Räer übernahm es 1981 und ist seit 1991 auch formell Inhaberin.

Noch 2022 umbenannt: Das Geschäft ist eigentlich unter dem Namen der Inhaberfamilie Räer bekannt. Im vergangenen Jahr aber benannte Annette Räer es nach ihrem Vater um in Henris. © Quelle: Conrad von Meding

„Ich weiß noch, wie ich als zweijährige vor den riesigen Haufen mit den Armeestiefeln stand“, erinnert sich die heute 62-Jährige. Die schwarzen, schweren Lederstiefel, die heute noch ebensogern von Glatzköpfen mit zweifelhafter politischer Gesinnung getragen werden wie von friedliebenden Motorradfahrern, seien damals containerweise angeliefert und von den Angestellten sortiert worden, sagt Räer. Zu den Besonderheiten des Geschäfts gehört bis heute, dass gebrauchte und Lagergegenstände auf Qualität geprüft und im Zweifelsfall repariert wurden.

Versandhandel und Räer-Geschäft in Hildesheim bleiben

Annette Räers Bruder leitet das Hildesheimer Geschäft und den Räer-Versandhandel. Insbesondere um sich vom Versandhandel abzugrenzen hat sie das hannoversche Geschäft erst im vergangenen Jahr nach ihrem Vater in Henris umbenannt. Das sei allerdings kaum einem Kunden aufgefallen, sagt sie. Kein Wunder: Schrift und Farbe sind gleich geblieben, und bei Altbekanntem guckt man ja oft nicht mehr genau hin.

Wirtschaftliche Not zwinge sie nicht zum Aufgeben, sagt Räer. Zwar seien die Kunden auch bei ihr in den vergangenen Jahren etwas weniger geworden. „Irgendwie setzen sich immer mehr Menschen zum Einkaufen lieber vier Stunden vorm Computer, anstatt mal zwei Stunden in die Stadt zu fahren“, staunt sie. Der Trend aber zeige, dass die Kunden, die kämen, jeweils mehr ausgäben, „wir verzeichnen insgesamt keine großen Rückgänge bei den Umsätzen“, sagt Räer.

„Früh genug aufhören“

Während der Corona-Krise, als der Laden mehrere Monate schließen musste, habe sie sich aber an einen Spruch ihres Vaters erinnert: „Ich mache meinen Job sehr, sehr gern – aber man muss früh genug aufhören“, zitiert sie. Diesen Zeitpunkt sehe sie jetzt gekommen. Einige Regale leeren sich schon sichtbar, aber gelegentlich ordert Räer noch nach. Bis zum 15. Juni läuft der Ausverkauf im Geschäft.

