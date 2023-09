﻿Panne im Klinikum Siloah: Leiche von Körperspender nicht an MHH weitergeleitet

Hannover. Er wurde nur 57 Jahre alt. Der Krebs setzte dem Leben von Klaus Mai (Namen geändert) ein frühes Ende. „Es war ihm ein Herzensanliegen, seinen Körper der Forschung zur Verfügung zu stellen“, sagt seine Mutter Hertha Mai. Schon lange vor seinem Tod habe ihr Sohn sich daher entschieden, Körperspender zu werden und seine Leiche der Anatomie der MHH zukommen zu lassen.

Im August starb Klaus Mai nun im Klinikum Siloah. Sein Wunsch jedoch wird unerfüllt bleiben: Weil das Krankenhaus aufgrund einer internen Abstimmungspanne die MHH nicht über seinen Tod verständigte, blieb der Leichnam so lange im Klinikum liegen, bis er für die Konservierung in der MHH nicht mehr zu verwenden war.

Hier kam Klaus Mais Leichnam nie an: In der MHH sollte der Körper der Anatomie zur Verfügung gestellt werden. © Quelle: Rainer Dröse

Etwa zwei Wochen nach dem Tod von Klaus Mai erhielten seine Angehörigen völlig überraschend einen Brief vom Ordnungsamt. Darin stand, dass die Leiche des Verstorbenen sich bei einem Bestattungsunternehmen befinde. Die Familie sei verpflichtet, binnen einer Woche die Beisetzung in Auftrag zu geben – andernfalls würde die Stadt sich darum kümmern und den Angehörigen rund 2500 Euro in Rechnung stellen.

Familie wurde völlig überrascht

„Wir fielen aus allen Wolken“, sagt seine 82-jährige Mutter kopfschüttelnd. „Schließlich waren wir fest davon ausgegangen, dass die Leiche meines Sohnes in die MHH gebracht worden war.“ Die Familie hatte darum auch keinen Bestatter beauftragt. Als Klaus Mai sich entschied, seinen Körper der Forschung zukommen zu lassen, hatte er dafür bereits zu Lebzeiten 1200 Euro bezahlt – so hoch ist der Eigenanteil eines Körperspenders an den Kosten, die unter anderem für die Überführung in die MHH anfallen.

Gedenkfeier für Körperspender: Studierende in der Kapelle der MHH. © Quelle: Karin Kaiser/MHH

Dort werden Leichen unter anderem für die anatomische Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte benötigt. In der Kapelle der MHH halten Studierende regelmäßig Dank- und Gedenkfeiern für die Körperspender ab. Deren sterbliche Überreste werden in der Regel anonym auf einem Urnengemeinschaftsgrab auf dem Stadtfriedhof Celle beigesetzt.

„Im Siloah fühlte unser Sohn sich gut aufgehoben, Ärzte und Schwestern waren sehr fürsorglich“, betont die Mutter. Frühzeitig hätte die Familie das Personal dort darüber informiert, dass Klaus Mai Körperspender war. Als er noch lebte, habe sie auf der Station seinen Körperspenderausweis vorgelegt, wo dieser auch für die Unterlagen kopiert worden sei.

Die Medizinische Hochschule: Hier werden angehende Ärzte ausgebildet – dafür werden auch Körperspenden benötigt. © Quelle: Rainer Dröse

„Gerade weil er noch verhältnismäßig jung war und oft nur ältere Verstorbene der Forschung zur Verfügung stehen, war ihm die Körperspende so wichtig“, sagt die Mutter. Auch bei der kirchlichen Trauerfeier sei sein Anliegen in der Predigt thematisiert worden. Erst danach erfuhr die Familie, dass seine Leiche gar nicht in der MHH angekommen war: „Es kommt uns jetzt vor, als hätte die ganze Trauerfeier gar keine Grundlage gehabt“, sagt die 82-Jährige.

„Interne Schwachstellen“ im Klinikum

Das Klinikum Region Hannover (KRH), zu dem das Siloah gehört, hat der Mutter mittlerweile sein Bedauern ausgesprochen. Dort erklärt man das Versäumnis mit einer internen Kommunikationspanne. „Körperspenden kommen in unseren Häusern etwa einmal im Jahr vor“, sagt Pressesprecher Steffen Ellerhoff. In der Regel informierten die Beschäftigten einer Station dann telefonisch die MHH, die sich um die Überführung des Leichnams kümmere.

„Wie wir jetzt feststellen mussten, ist der Fall einer Körperspende so selten, dass er nicht als Routine von unseren Beschäftigten erlebt wird“, räumt Ellerhoff ein. So sei die Meldung an die MHH unterblieben, weil man auf der Station davon ausgegangen sei, dass die für Leichen zuständigen Logistikexperten des Hauses sich darum kümmern würden. Diesen seien die Unterlagen über die Körperspende allerdings nicht mit übergeben worden.

Folglich sei man im Siloah davon ausgegangen, dass ein von den Angehörigen beauftragtes Bestattungsunternehmen sich im Klinikum melden würde. Da dies nicht geschah, habe das Krankenhaus mehrfach versucht, die Angehörigen telefonisch zu erreichen – allerdings vergeblich. Schließlich sei der Leichnam dann einem Bestatter übergeben worden.

„Wir sind der Mutter des Verstorbenen dankbar für die Rückmeldung zu diesem Fall und dem damit verbundenen Hinweis auf interne Schwachstellen“, versichert Ellerhoff. „Wir haben dies zum Anlass genommen, unsere Abläufe noch einmal zu überprüfen.“ So sei in den Systemen eine Arbeitsanweisung hinterlegt worden, die den Beschäftigen im Fall von Körperspenden Hilfestellungen gebe.

Weil Klaus Mais Leichnam für die Konservierung mittlerweile zu alt war, wurde er inzwischen eingeäschert. „Wir konnten unserem Sohn seinen letzten Wunsch leider nicht erfüllen“, sagt seine Mutter. Schadensersatzansprüche an das Siloah habe die Familie nicht. „Das, was passiert ist, lässt sich ohnehin nicht wieder gutmachen“, sagt die 82-Jährige. „Wir möchten nur, dass sich so etwas nie wiederholt.“

