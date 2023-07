﻿„Paper & Tea“ lädt zur ersten Session mit Tee und Musik von Jona Straub

Hannover. „Tee ist mehr als ein Getränk“, sagt Uta Luthe (58) mit Überzeugung. „Es geht um Inspiration, Kreativität – und Kommunikation. Wir bringen Menschen zusammen.“ Seit Anfang Juni ist die Hannover-Filiale der Berliner Kette „Paper & Tea“ an der Georgstraße 36 eröffnet. Am 28. Juli schlägt eine große Stunde: „Es ist unsere Premiere“, sagt Luthe über die erste „Tea Time Session“.

Anmelden kann man sich für die Gratis-Veranstaltung per Mail, wenn man den Newsletter des Ladens abonniert hat, an Kundinnen und Kunden wird auch ein QR-Code ausgegeben. Von 18 bis 20 Uhr wird der hannoversche Singer-Songwriter Jona Straub (25) im 230-Quadratmeter-Laden neue Werke vorstellen – im laufenden Betrieb. „Und natürlich bei einer Tasse Tee“, wie Luthe betont. Geplant ist, einen Cold Brew auszuschenken. „Aber vielleicht bieten wir wegen des Wetters auch einen warmen Aufguss an.“

Tee und das richtige Zubehör: Bei „Paper & Tea“ kann man im Sortiment stöbern –und bekommt Tipps für die richtige Zubereitung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Paper & Tea“ hat 15 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verkauft etwa 35 Sorten Tee, die nach Ländern und Anbaugebieten geordnet sind („die Lage ist so wichtig wie beim Wein“), außerdem 20 sogenannte Masterblends, die nach eigenen Rezepten gemischt werden. „Wir brühen Kostproben auf und haben jeden Tag wechselnde Sorten im Ausschank“, sagt Luthe. In einer Sitzecke, die wie ein japanischer Pavillon anmutet, können Kundinnen und Kunden den Tee genießen. Und danach im Sortiment stöbern: Kannen, Tassen und Siebe gibt es, auch eine kleine Papeterie gehört dazu – die Bögen werden an einer alten Heidelberger Druckerpresse gefertigt.

„Meine Musik passt da rein“, findet Sänger Jona Straub. Der Student des Popstudiengangs der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) präsentiert am 28. Juli sehr persönliche Songs. Für ihn sei es eine Ehre, die Reihe der „Sessions“ – in unregelmäßigen Abständen soll es Musik, aber auch Lesungen und Ausstellungen geben – zu eröffnen.

Persönliche Songs: Jona Straub vertont in seinen Liedern Erlebnisse. © Quelle: Christian Behrens

Der Künstler, der gerade seine Bachelorarbeit fertigstellt, ist auf dem Sprung: „Es geht nach Berlin.“ Straub, der fünf Jahre in Linden gelebt hat, arbeitet auch als Produzent und Songwriter für andere Projekte, will „tiefer in die Musikszene“ reinkommen. Ihr ist das gelungen: Auch Sängerin Lea (31, „Drei Uhr nachts“) studierte in Hannover. „Sie hat damals in der WG eines Freundes gewohnt“, erzählt Straub. Klingt nach einem guten Vorzeichen!

