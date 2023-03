﻿Pastor der Dreifaltigkeitskirche in der Oststadt geht in den Ruhestand

„Mir macht die Arbeit wirklich Spaß“, sagt Jürgen Kemper, seit 29 Jahren Pastor der Dreifaltigkeitskirche in der Oststadt. Doch am 4. Juni ist Schluss, dann wird der Pastor entpflichtet.

In seiner Kirche: Pastor Jürgen Kemper von der Dreifaltigkeitskirche in der Oststadt geht nach 29 Jahren in den Ruhestand.

Oststadt. Wenn Pastor Jürgen Kemper auf 29 Jahre zurückschaut, dann zieht sich ein ganz feines Lächeln übers das Gesicht des 65-Jährigen. Spaß hat es gemacht, sagt er. „Ich bin sehr gern Pastor, es war einfach eine schöne Zeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 1993 ist Kemper Pastor der Dreifaltigkeitskirchengemeinde, vorher war er sieben Jahre am Sahlkamp, dazwischen lag ein kleiner Abstecher ins Kirchenamt. „Das war aber nichts für mich. Ich musste an die Basis zurück.“ Zum Krabbelgottesdienst und Kinderchor, zur Jugendfreizeit und Krippenspiel, zur Taufe, Konfirmation, Hochzeit, zum Sterbebett und Sitzungen – was ein Gemeindepastor eben so alles auf dem Zettel hat.

Jürgen Kemper ist da, wenn man ihn braucht

In der Oststadt an der Basis bemerkt er, wie sich Familien durch die Doppelbelastungen verändern, spürt die Folgen der Gentrifizierung, erträgt die Abwendung der Schäfchen von der Kirche. Und er ist da, wenn man ihn braucht. Wie am 11. September 2001, als die Türme des World Trade Centers in New York zusammenbrechen und damit die Gewissheiten von Menschen, die in Frieden leben. Wer soll da Beistand leisten, wenn nicht ein Seelsorger?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich musste an die Basis zurück“: Pastor Jürgen Kemper. © Quelle: Tobias Wölki

„Ich war an dem Tag in der Konfirmationsgruppe, als die Nachricht vom Küster kam“, erinnert sich Kemper. Den Konfirmationsunterricht habe man vergessen können. „Wir fragten uns, was wir tun sollten.“ Was dann kam, berührt ihn bis heute beim erzählen. „Beten“, habe einer der Jugendlichen gesagt. Und das taten sie dann auch. Einfach zusammen sein in diesen Stunden. „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, zitiert er Hölderlin.

Corona-Pandemie erzeugt erneut Krisenstimmung

Diese plötzliche Verunsicherung, diese bedrohliche Krisenstimmung kam erneut geballt zum Ende seiner Amtszeit, als die Corona-Pandemie das öffentliche Leben lahmlegte und viele Menschen verunsicherte. Leidtragende waren die Alten und die Jungen – jene, die die Pandemie dennoch wie selbstverständlich trugen. Die erste Chorprobe nach dem Lockdown, der erste Kindergottesdienst waren wichtige Momente für den Pastor. „Die waren froh, dass endlich wieder etwas angeboten wurde“, sagt er. Es berühre ihn immer noch. Auch, dass so viele Menschen in diesem Kiez kraftvoll für das Klima einstehen. Für einen, der die Bewahrung der Schöpfung quasi beruflich macht, keine Frage, zu wem er steht. „Ich finde die Klimaschützer gut und unterstütze das auch.“

Seine Kirche: Pastor Jürgen Kemper von der Dreifaltigkeitskirche in der Oststadt geht nach 29 Jahren in den Ruhestand. © Quelle: Tobias Wölki

Die Corona-Pandemie war noch nicht vorbei, da platzte die nächste Krise in Gestalt des Krieges in der Ukraine in seine Gemeinde. „Man kann nicht immer nur von Krieg und Krisen predigen, die Menschen wollen wissen, wie sie das aushalten sollen“, sagt Kemper. Sie bräuchten eine Schutzraum gegen die Angst – auch einen geistigen. Und sie wollen ein normales Leben. Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten. In diesen stürmischen Zeiten, das hat er gemerkt, da wollen die Menschen wieder sturmfeste Beziehungen. „Das hat sich verändert, die wollen wirklich zusammenbleiben.“ Nicht wie die Frau, die er vor 30 Jahren traute und die sagte: „Wenn etwas schiefgeht, habe ich eben mit Zitronen gehandelt.“ Kemper zuckt die Schultern. So ein Versprechen vor Gott ist ja schon etwas mehr als ein Handel auf dem Marktplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Großartige Teams“ mit Ehrenamtlichen

Auch für ihn selbst. 26 Jahre war er mit seiner Frau verheiratet, drei Kinder von heute 23 bis 31 Jahre haben sie, vor drei Jahren verstarb die Lehrerin nach langer Krankheit. Gut, dass es da die vielen Ehrenamtlichen und „großartige Teams“ in seiner Gemeinde gibt, die ihn alle – nicht nur in dieser schweren Zeit – unterstützen. Auch etwas, das sich bei Pastor Kemper tief eingegraben hat.

Abschied: Pastor Jürgen Kemper von der Dreifaltigkeitskirche in der Oststadt geht nach 29 Jahren in den Ruhestand. © Quelle: Tobias Wölki

Sein Gott hat es gut mit ihm gemeint, er hat ein neues Glück gefunden, ist wieder verheiratet. Gemeinsam kann man in seinem Elternhaus in Bothfeld dem neuen Lebensabschnitt ab Juni im Ruhestand entgegenblicken. Doch wird es auch einer? Jürgen Kemper freut sich zwar mehr auf die Zeit nach der Entpflichtung, als er dem Berufsleben hinterhertrauern würde. Aber wenn er denn gebraucht wird, dann kommt er, etwa als Gastprediger in andere Gemeinden. „Bevor Gottesdienste ausfallen, soll man mich anrufen.“