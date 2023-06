﻿Meike Riedel wird neue Superintendentin

Hannover bekommt eine neue Kirchenmanagerin: Der Stadtkirchentag hat Pastorin Meike Riedel zur Stadtsuperintendentin gewählt. Die 54-Jährige wird künftig für 19 Kirchengemeinden zuständig sein.

Süden/Osten. Künftig wird eine Frau die Geschicke der evangelischen Kirche in weiten Teilen des hannoverschen Stadtgebietes leiten: Pastorin Meike Riedel wird voraussichtlich im Spätsommer die Nachfolge von Superintendent Thomas Höflich antreten, der im Juli in den Ruhestand verabschiedet wird. Der Stadtkirchentag, das „Kirchenparlament“ also, hat die 54-Jährige zur neuen Superintendentin gewählt. Sie setzte sich dabei gegen Pastor Manuel Kronast aus der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Badenstedt durch.