﻿Pelikan feiert seinen 185. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür

Die geschichtsträchtige Firma Pelikan feiert ihr 185-jähriges Bestehen. Dazu lud sie am 2. September zum Tag der offenen Tür in den Tintenturm ein. Die Besucher erwarteten viele Jubiläumsangebote.

Hannover. Viele Menschen haben die Produkte von Pelikan bereits durch die Schulzeit begleitet. Seit Generationen gehören Materialien wie Stifte und Malkästen der Firma zum Inventar von Ranzen und Büchertaschen, und in so manchem Büro fand sich ein hochwertiger Füller der Marke. Auch im digitalen Zeitalter hat sich Pelikan am Markt behauptet und kann nun sein 185-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass lud das Unternehmen an diesem Samstag zum Tag der offenen Tür in seine Räumlichkeiten im Tintenturm am Pelikanplatz ein, wo die Gäste einen Blick hinter die Kulissen werfen durften.