﻿Pelikan zeigt Reklamekunst in Hannover – und bittet zum ersten Plakatwettbewerb nach 100 Jahren

Freizeit

Lust auf einen Ausflug am Wochenende? Das sind die schönsten Wirtshäuer im Deister

Der Deister ist zum Wandern da: Rund 20 Kilometer lang und vier Kilometer breit erstreckt sich der bis zu 405 Meter hohe Höhenzug südwestlich von Hannover. In und am Rande gibt es viele schöne Wirtshäuser, sogar eine Bärenhöhle und eine echte Alm zum Einkehren. Ideal für einen Ausflug am Wochenende, das reichlich Sonnenstunden verspricht.