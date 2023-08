Die Eilenriede birgt viele Geheimnisse. Warum musste man für eine Radwege-Maut 30 Tage ins Gefängnis? Was heißt eigentlich Bischofshol und warum wird die Rut- und Klaus-Bahlsen-Brücke Schneckenbrücke genannt? Antworten liefert die geführte Stattreisen-Radtour „Wege durch Wald und Wildnis“.

Döhren/Zoo. Für einen Moment halten die Gäste die Luft an, einige fangen an zu rechnen. Für diese eine ausgebaute Radstrecke von Waldheim bis zum späteren Zoo mussten Fahrradfahrer und -fahrerinnen 60 Mark Strafe zahlen, wenn sie den Mautpreis nicht entrichteten, erzählt Stadtführerin Iris Naumann von Stattreisen. Im Jahre 1900 eine Menge Holz! „Das war doch sicher ein Monatslohn“, sagt eine Radlerin entsetzt. Spätere Recherchen ergeben: Eine Mark im Jahre 1900 wären heute laut Wikipedia etwa 8 Euro. Wer die 60 Mark übrigens nicht hatte, ging 30 Tage in den Knast.