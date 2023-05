﻿Petra Volk feiert Abschied vom Kulturtreff Roderbruch

Groß-Buchholz. Jeder plant seinen Abschied aus dem Berufsleben auf seine Art. Petra Volk hat sich eine Auszeit gegönnt und ist, ausgerüstet wie früher in ihrer Zeit bei den Pfadfindern, ein halbes Jahr lang mit dem Zelt quer durch Neuseeland gereist; erst mit ihrem Sohn und dann allein. Am vergangenen Sonntag folgte nun der offizielle Teil. Rund hundert Gäste schauten im Kulturtreff Roderbruch vorbei, darunter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), um ihr für ihre engagierte Arbeit zu danken. 38 Jahre lang war Petra Volk die Geschäftsführerin der Einrichtung; 38 Jahre lang war sie die Frau mit den vielen Ideen und der Ausdauer, das vermeintlich Unmögliche umzusetzen, bevor sie sich nun kurz vor ihrem 65. Geburtstag in den Ruhestand verabschiedete.

Begonnen hatte alles mit einem Praktikum der gelernten Erzieherin beim Kulturamt, dem ein Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin folgte. Die Stadtteilkultur, um die sich die Mitarbeiterin Petra Volk damals kümmerte, steckte noch in den Kinderschuhen. Sieben Freizeitheime gab es bereits; das achte, das im jungen Stadtteil Roderbruch gebaut werden sollte, wurde aus Geldmangel gestrichen. Eine frisch gegründete Bürgergemeinschaft wollte dies nicht akzeptieren und gründete 1984, unterstützt vom Wohnungsunternehmen Gundlach, einen Kulturtreff in einer leer stehenden Tiefgarage. Ein Jahr später übernahm Petra Volk die Geschäftsführung.

Buntes Treiben: Das Traktormobil der Diakonie Hannover stand im Jahr 2012 vor dem Kulturtreff Roderbruch und bot spannende Ferienaktionen an. © Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Von der Garagengründung zur Erfolgsgeschichte

Die Garagengründung wurde eine Erfolgsgeschichte. Mit 20.000 Euro aus der Stadtkasse musste das Team im Roderbruch früher übers Jahr auskommen. Fast 500.000 Euro Umsatz macht der Kulturtreff, mitten im Hochhausviertel zwischen IGS und Einkaufszentrum gelegen, heute. Geld, das unter anderem in Mitarbeiterinnen investiert wird. Fest stand von Anbeginn: Die Einrichtung sollte nicht nur Kurse anbieten und Veranstaltungen organisieren. „Es sollte ein Haus sein, in das man auch kommt, um einen Kaffee zu trinken, eine Waffel zu essen, ein Buch zu lesen, zu entspannen oder um Leute zu treffen“, sagt Petra Volk.

Schaut sie zurück, erinnert sie sich besonders gern an die vielen Projekte; zum Beispiel an die Kinderspielstadt, bei der sich Jugendliche auf der grünen Wiese spielerisch auf die Berufssuche machten, oder die Ballettkinder, die es bis zu Aufführungen im Theater Aegi schafften. 180 Kinder und Jugendliche besuchten die Kurse in Vor-Pandemie-Zeiten. „Diese Projekte kosten viel Kraft, aber es ist toll, wenn es gelingt viele Leute einzubeziehen, die am Ende auch noch erfolgreich sind.“

Innovativ: Die Kinderspielstadt Hannoroder auf dem Außengelände der IGS Roderbruch © Quelle: Karin Vera Schmidt (Archiv)

Volk bleibt dem Kulturtreff erhalten

Auch künftig wird sich Petra Volk im Kulturtreff engagieren; allerdings ehrenamtlich. Das nächste Projekt ist Ende Juni ein einwöchiges Kinderkulturcamp im benachbarten Park. Dass jedes zweite Kind im Roderbruch in armen Verhältnissen aufwächst, dass die Menschen nicht reicher, sondern ärmer geworden sind, treibt sie um. Sie will sich künftig stärker politisch einsetzen. „Nicht für eine Partei, für die Sache.“

Und ansonsten? Sie strahlt und beginnt aufzuzählen: Da ist die syrische Familie, die sie seit 2015 betreut – „meine Wahlenkel“. Da ist ihre kranke Schwester, der sie künftig mehr Zeit schenken will. Außerdem hat sie sich vorgenommen, in ihrer Straße in Oberricklingen ein Straßenfest zu organisieren. Im Kleingarten hinter ihrem Haus plant sie einen Zeltplatz anzubieten – mietbar übers Internet, in der Hoffnung auf internationale Gäste.

Was steckt hinter der nächsten Kurve?

Außerdem hat sie eine spanische Freundin, die sie endlich einmal besuchen will. Sie reist ohnehin gern. „Ich finde es toll, zu entdecken, was hinter der nächsten Kurve steckt.“ Südamerika wäre ihr Traum; aber nur, wenn sie es schafft, vorher ein wenig Spanisch zu lernen. „Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch“, sagt sie und lacht. Man glaubt es ihr aufs Wort.