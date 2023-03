﻿Pfadfinder feiern den 50. Geburtstag ihres Traktors mit einem Fest in Badenstedt

Anlässlich des 50. Geburtstages ihres Traktors hat der Verband Christlicher Pfadfinder ein Kinderfest vor der Gebrüder-Körting Schule in Hannover-Badenstedt gefeiert. Es gab sogar eine Geburtstagstorte.

Hannover. Vor der Gebrüder-Körting Schule steht ein alter roter Traktor. Ein Jubiläumskranz schmückt die Motorhaube. Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) hat zum 50. Geburtstages ihres treuen Schleppers ein Fest für Kinder im Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt veranstaltet. Neben Punsch und Pizza präsentiert Jörg Aumann, zuständig für die Jugendarbeit beim VCP, eine große bunte Geburtstagstorte und drehte mit den Kindern auf dem tuckernden Oldtimer ein paar Runden durch die Straßen.

Traktor und Bauwagen machen im Stadtbezirk Station

„Wir sind da, wo Kinder sind“, fasst Aumann die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit des VCP zusammen. Fünfmal in der Woche machen er und sein Kollege Coord Landgraf mit Traktor und Bauwagen an verschiedenen Orten im Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt Station. Sie bieten ein niederschwelliges und offenes Freizeitprogramm für Kinder unterschiedlicher Herkunft an.

„Anders als Jugendzentren, sind wir praktisch direkt vor der Haustür. Mit den Kindern machen wir dann Feuer, unterhalten uns, stellen Bälle oder Fahrradwerkzeug zur Verfügung“, erklärt Aumann. Iliya ist heute mit ihrem Bruder vor Ort. Beide besuchen die dritte Klasse der Gebrüder-Körting Schule. „Am meisten freue ich mich über die Torte“, sagt sie.

Mit Würstchen und Lagerfeuer: VCP feiert in Badenstedt ein Kinderfest. © Quelle: Jakob Spruck

Auch das Jugend- und Kindermobil JuKiMob, ein zum Spielmobil umgebauter Feuerwehrwagen, ist bei der Feier dabei. Zusätzlich zu den offenen Angeboten bietet der VCP mit dem JuKiMob aus Garbsen und dem Bauwagen aus Ahlem-Badenstedt-Davenstedt Ferienprogramme mit Ausflügen, Fahrten und Zeltlagern an.

Ein Stück für alle: Jörg Aumann schneidet die Geburtstagstorte an. © Quelle: Jakob Spruck

Viscom AG spendet 1000 Euro

Nachdem Aumann unter den freudigen Blicken der Kinder die Geburtstagstorte angeschnitten und jeder ein Stück bekommen hat, überreicht ihm Gaby Reglitz, Vorsitzende des Betriebsrats der Viscom AG, zusammen mit ihrem Kollegen Norbert Hensch einen Spendenscheck über 1000 Euro. Der ist für neues Geschirr und Töpfe gedacht. Damit unterstützt das Unternehmen zugleich das Sommerferienprogramm „Waldgruppe“, bei dem die Kinder im Wald gemeinsam Naturerfahrungen sammeln können.